"DIRECT. JO 2022 : médaille d'argent pour Chloé Trespeuch, les résultats"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Nouvelle médaille pour l'équipe de France ce 9 février avec la médaille d'argent pour Chloé Trespeuch en snowboardcross. Les résultats en live.

En direct

09:28 - La sélection des fondeurs pour le 15 km Comme le révèle L'Equipe, la sélection pour le 15 km masculin et qui aura lieu vendredi matin. Recalé des portes de la finale du sprint au temps et dévasté hier, Richard Jouve a été choisi en compagnie de Maurice Manificat et Hugo Lapalus pour participer à la course. Une occasion pour le sprinteur de soulager sa frustration.

09:21 - "La récompense de tellement de travail" "C'est un tourbillon d'émotions. je suis tellement heureuse car c'est la récompense de tellement de travail, de toute une équipe. On travaille toujours pour ces médailles et parfois ça ne sourit pas alors que tout a été fait. Là quand ça sourit, c'est pour tous. C'était beaucoup de pression car je n'avais pas envie de les décevoir. L'objectif c'était l'or, j'ai tout donné pour aller le chercher mais Lindsey (Jacobellis) a mieux rider que moi et je suis très contente de ce que j'ai produit aujourd'hui. J'étais en mode chasseuse, il fallait que je sois maline et stratégique comme j'aime et quand il y a de la réussite, c'est génial", a confié les larmes aux yeux Chloé Trespeuch, nouvelle vice-championne olympique en snowboard cross aux JO 2022.

09:14 - "Elle le mérite tellement" Au-delà de sa déception, Julia Pereira de Souza était ravie que sa compatriote Chloé Trespeuch décroche l'argent. "Elle est très belle cette médaille d'argent, je peux lui dire. On aurait pu réaliser un double podium français, j'en suis sûre et certaine. Je suis très contente pour elle, elle le mérite tellement. Bravo. C'est une bosseuse", a-t-elle confié au micro de France Télévision.

09:03 - Jacobellis enfin l'or C'était le dernier titre qui lui manquait, le seul qui ne figurait pas dans son immense armoire à trophée, le seul qui la motivait encore à se dépasser et à frotter dans le trafic du snowboard cross. Elle le tient à présent et va pouvoir savourer cette médaille d'or quand elle l'aura autour de son cou. Partie en tête en finale, Lindsey Jacobellis n'aura jamais été inquiétée et aura su rester concentrée jusqu'au bout pour ne commettre aucune erreur malgré la pression de Chloé Trespeuch pour aller couper la ligne d'arrivée en première. Chose qu'elle n'avait pas su faire en 2006 à Turin où en tête, elle avait voulu faire le show lors du dernier saut en effectuant une figure avant de chuter à la réception et d'égarer l'or promis. A 36 ans, l'Américaine s'est cette fois abstenue et devient enfin championne olympique, elle qui qui comptait déjà deux globes de cristal en snowboard cross et cinq couronnes mondiales. On n'oublie pas que le podium de ses JO 2022 est complétée par la Canadienne Meryeta Odine. It’s a #Gold medal for Lindsey Jacobellis in the Women’s #Snowboard Cross!



She is now the oldest ever snowboarder (male or female) to win an Olympic medal. Congratulations!#Beijing2022 | @TeamUSA | @usskiteam | @LindsJacobellis — Olympics (@Olympics) February 9, 2022

08:58 - "C'est dur" "C'est dur. C'est compliqué. Ca fait quatre ans que j'entends parler tous les jours de cette course et là j'y étais, je pouvais aller la chercher et ça m'est passé sous le nez en l'espace de deux secondes. Je suis contente de gagner cette petite finale mais si je méritais d'aller en finale", a regretté Julia Pereira de Sousa, visiblement très émue après être passée si près de retrouver une finale olympique et qui doit se contenter de la 5ème place du snowboard cross dans ses JO 2022 à Pékin.

08:51 - Trespeuch, snowboard d'argent On la voit courir avec le drapeau bleu-blanc-rouge dans l'aire d'arrivée, ivre de bonheur, hurlant sa joie. Puis sa main se porte à sa bouche et ses yeux disent sa sidération. A 27 ans, huit ans après s'être révélée au grand public en allant décrocher une improbable médaille de bronze à Sochi, Chloé Trespeuch récidive mais monte d'un cran en se parant d'argent. La native de Bourg-Saint-Maurice a livré une finale très propre. A distance de l'intouchable Lindsey Jacobellis, elle a su contenir le retour de la Canadienne Meryeta Odine pour ne jamais abandonner sa deuxième position et succéder à sa compatriote Julia Pereira de Sousa, à sa place voilà quatre ans, et éliminée sur chute en demi-finale. La snowboardeuse apporte à la France sa cinquième médaille dans ses JO 2022, la quatrième en argent. Une moisson qui commence à peser lourd pour les Bleus. ???????? CHLOE TRESPEUCH VICE-CHAMPIONNE OLYMPIQUE ????



Elle l'a fait ! Après sa médaille à Sotchi, notre Française revient à #Pékin2022 et monte sur la deuxième marche du podium ????#AllezLesBleus pic.twitter.com/RZCnPwyUk4 — Equipe France (@EquipeFRA) February 9, 2022

08:50 - Pereira de Sousa 5ème Après sa chute et sa déception liée à son élimination en demi-finale, Julia Pereira de Sousa a parfaitement réagi en dominant largement la petite finale. La vice-championne olympique 2018 termine ses JO 2022 à la 5ème place du snowboard cross féminin.

08:40 - Le désarroi de Shiffrin Championne olympique en 2014, quadruple championne du monde et 47 victoires en Coupe du Monde dans la spécialité, Mikaela Shiffrin a vécu ce mercredi à Pékin sur la piste de Yanqing, la plus grande désillusion de son immense carrière, sortant du tracé après seulement quatre portes en première manche du slalom. Après la course, l'Américaine ne s'est pas défilée et a affronté la presse sans parvenir à comprendre ce qui lui arrive dans ses JO 2022. "J'ai poussé fort dès le départ, j'avais absolument l'intention de skier de la manière la plus engagée possible. J'ai glissé un petit peu sur un virage, et je n'avais pas assez de marge pour corriger cette erreur. J'avais opté pour une trajectoire très agressive, très risquée. Mais je sais aussi que cette trajectoire était la plus rapide. Comment je me sens ? C'est assez horrible, oui. Les choses vont rentrer dans l'ordre, mais là, à chaud, je me sens vraiment mal. D'ordinaire, finir mes courses n'a jamais été un problème, je suis dans une situation que je n'ai jamais vraiment connue. Là ça fait mal, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé", a-t-elle exprimé avant d'ajouter. "Les JO ne sont pas finis, mais c'est vrai que le géant et le slalom étaient mes deux meilleures chances. Donc ça fait beaucoup de travail pour rien. Je ne dois pas être trop dure avec moi-même, mais au final ça fait cinq portes en géant, et cinq en slalom. Je suis très déçue et j'ai des raisons de l'être mais j'ai vécu des choses plus dures dans ma vie et j'ai des raisons d'être optimiste pour la suite." Il reste en effet trois épreuves à Mikaela Shiffrin dont le combiné alpin où elle figurera parmi les favorites, quand elle pourrait aussi créer la surprise en Super-G.

08:35 - Pereira de Sousa n'ira pas en finale Les larmes dans l'aire d'arrière de Julia Pereira de Sousa. La vice-championne olympique de Pyeongchang rêvait d'un nouveau podium dans ses JO 2022 mais le destin et l'Australienne Belle Brockhoff en ont décidé autrement. Alors qu'elle était en tête de sa demi-finale, la native de Quincy-sous-Sénart s'est faite harponnée par l'arrière, la planche de Brockhoff venant toucher la sienne, et n'a pu éviter la chute. Les autres filles ne l'ont pas attendue. Repartie pour l'honneur, la jeune fille de 20 ans coupe la ligne en quatrième et dernière position. L'accolade des ses adversaires ne la consolera pas, son rêve olympique venait de se fracasser. Frustrant.

08:30 - La finale pour Trespeuch Chloé Trespeuch prétend plus que jamais à une nouvelle médaille olympique. La Française (27 ans) a livré une demi-finale très intelligente et a su dépasser l'Italienne Michela Mioli à mi-parcours et a résisté ensuite pour prendre la deuxième place derrière l'Américaine Lyndsey Jacobellis pour se qualifier pour la finale des JO 2022. Huit ans après Sochi, la native de Bourg-Saint-Maurice sera-t-elle à nouveau sur le podium ?

08:28 - Shawn White s'en sort Après s'être fait une belle frayeur avec une chute lors de son premier run, le triple champion olympique Shawn White s'est finalement qualifié pour la finale du snowboard half pipe. L'Américain a signé le quatrième meilleur score des qualifications (86,25 pts), à bonne distance du Japonais Ayumu Hirano (93,25). Unique représentant Français dans l'épreuve dans ses JO 2022, Liam Tourki finit 20e. Seuls les douze premiers passaient en finale.

08:18 - Pereira de Sousa en demie En tête une bonne partie de la course, Julia Pereira de Sousa se contente finalement de la deuxième place de son quart de finale juste derrière la Canadienne Meryeta Odine. Largement suffisant pour voir les demi-finale. La Française est toujours en course dans ce JO 2022.

08:16 - Trespeuch file en demie Ca passe à nouveau pour Chloé Trespeuch. La médaillée de bronze de Sochi se hisse en demi-finale à l'issue d'une course parfaitement gérée et terminée à la deuxième place dans le sillage de l'Italienne Michela Mioli.

08:01 - Pereira de Sousa qualifiée Médaillée d'argent à Pyeongchang et parmi les prétendantes au podium à Pékin, Julia Pereira de Sousa a assuré en huitième de finale. La Française a terminé première juste devant l'Italienne Carpano, qui l'a collée toute la course. Elle rejoint son aînée Chloé Trespeuch en quarts de finale du snowboard cross des JO 2022.