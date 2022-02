"DIRECT. JO 2022 : Pas de médaille en snowboard cross, le biathlon espéré, les résultats"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Si le snowboard cross a failli dans la nuit de ce samedi 12 février, la matinée s'annonce pleine de promesses avec les biathlètes français emmené par Fillon-Maillet en sprint et l'entrée en lice de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en dans sur glace.

En direct

Recevoir nos alertes live !

08:20 - Une météo nouvelle Nous en avons déjà parlé plus tôt aujourd'hui mais les conditions météo ont radicalement changé ce samedi à Pékin et le week-end s'annonce compliqué aux JO 2022. En effet, si le ciel s'est couvert, il ne devrait pas s'éclaircir tout de suite. En effet, les autorités promettent plusieurs centimètres de neiges fraîches dans les jours à venir. De quoi modifier les repères pris après une semaine de temps dégagé. Le vent ne devrait pas faiblir non plus avec des bourrasques approchant les 60 km/h.

08:10 - La finale du snowboard cross en vidéo Pour ceux qui n'étaient pas réveillés cette nuit pour suivre l'épreuve par équipes mixte du snowboard cross, petite session de rattrapage avec la finale et la victoire du duo américain Jacobellis-Baumartner. Les États-Unis remportent la première médaille d'or en snowboard cross par équipes mixtes !! ???? Au terme d'une magnifique finale et d'un duel acharné face à Michela Moioli ????????, Lindsey Jacobellis donne la victoire à son duo ! ???? pic.twitter.com/Wy3aYD363l — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 12, 2022

08:02 - La Suisse en force La nuit dernière, la première descente d'entraînement des dames a eu lieu sur la piste de Yanqing et c'est peu dire que la Suisse a fait forte impression, plaçant quatre skieuses dans le Top 6. Ainsi, Priska Nufer a surpris en signant le meilleur temps l'Allemande Kira Weidle (+0''44) et l'Autrichienne Christine Scheyer (+0''67). Derrière, Corinne Suter (+0''83), Michelle Gisin (+0''86) et Lara Gut-Berhami (+0''94) complète le joli tir groupé des Helvètes. A son avantage, Laura Gauché a signé un très beau 7ème temps, juste sous la seconde (+0''99) et prend de bons repères avant la suite. De son côté, Mikaela Shiffrin relève doucement la tête après des débuts de JO 2022 cauchemardesques et a réalisé le 9ème temps du jour (+1''33). Le genou en vrac, l'Italienne Sofia Goggia, tenante du titre, a pris la 12ème place à 1''55 du meilleur temps.

07:45 - Les anciens vous saluent Marquée par son erreur à la réception du dernier saut des Jeux olympiques de Turin en 2006, Lindsey Jacobellis aura attendu 16 ans pour briser sa "malédiction" olympique et de belle manière. Après avoir trouvé les ressources pour dominer l'épreuve dames, elle a ajouté une seconde médaille en or dans l'inédite épreuve par équipes mixte. Son duo avec Nick Baumgartner a fait merveille. Victorieux en quarts, ils ont terminé dans le même souffle que les Italiens en demi-finale pour s'assurer la qualification. Puis en finale, Baumgartner au prix d'une formidable accélération dans les bosses a pris la tête que sa comparse n'a plus lâché pour aller chercher le titre sous les flocons pékinois. Un sacre tardif pour les deux Américains qui font figure d'ancêtre avec leurs 76 ans combinés. Comme quoi, la patience et la persévérance peuvent payer. Les deux vétérans devancent finalement les italiens (Visintin et Moioli) qui les avaient devancer en demie de deux petits dixièmes et les Canadiens (Grondin et Odine) pris dans une chute et arrivés avec 23 secondes de retard. Lindsey Jacobellis Nick Baumgartner

36 years old 40 years old

5th Olympics 4th Olympics



Combined medals before Beijing 2022: ????

Combined medals after Beijing 2022: ????????????????#Beijing2022 pic.twitter.com/9o1gRZzGFS — Olympics (@Olympics) February 12, 2022

07:32 - Des excuses Alors que les chances de briller des snowboardeurs français étaient réelles dans la nouvelle épreuve du snowboard cross par équipes mixte, tout est allé de travers, la faute à une mauvaise préparation des planches. Surpris par la nature de la neige et les nouvelles conditions météo, les techniciens français n'ont pas réussi à s'adapter comme il le fallait pour proposer la meilleure glisse à leurs athlètes. Dépité, le directeur du snowboard à la Fédération Française de Ski (FFS) s'est fendu d'un message sur les réseaux sociaux, s'excusant auprès des athlètes pour leur faillite. Une faute de fartage qu'il faudra guetter notamment chez les fondeuses et pour le biathlon plus tard dans la matinée. Il neige à Yanqing ! pic.twitter.com/UFzlipX6FU — Stéphane Kohler (@Kohlerderien) February 12, 2022

07:29 - La neige partout Le ciel d'un bleu azur a disparu sous un épais manteau nuageux et pour la première depuis le début des Jeux olympiques 2022, la neige a fait son apparition sur les différents sites chinois à Zhangjiakou pour les épreuves de ski nordique mais aussi à Yanqing où se déroulent les compétitions alpines. Il neige à Yanqing ! pic.twitter.com/UFzlipX6FU — Stéphane Kohler (@Kohlerderien) February 12, 2022

07:23 - L'erreur des Français Pour la première fois depuis le début des JO 2022, la neige est tombée en abondance sur le site de Zhangjiakou et a sensiblement modifié les conditions de glisse alors que tout le monde avait pris l'habitude de composer avec le revêtement artificiel et agressif des pistes. Au petit jeu de l'adaptation à cette nouvelle donne, les Français ont reconnu s'être admirablement plantés, ce qui a coûté certainement de meilleurs résultats aux snowboardeurs, éliminés dès les quarts de finale de l'épreuve mixte. En espérant pour les autres Tricolores en lice aujourd'hui que les informations puissent remonter et que skis pussent être préparés en conséquence. C'est l'info de la nuit côté français ???????? : la neige, tombée en abondance sur le site de Zhangjiakou, poserait de gros problèmes au staff technique. Après les snowboarders, les biathlètes pourraient être également touchés #Beijing2022 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 12, 2022

07:15 - Pas de réussite pour le snowboard cross Les journées se suivent et commencent étrangement à se ressembler pour les athlètes Français. Alors que Chloé Trespeuch avait idéalement lancé la semaine du snowboard cross avec une médaille d'argent, pas loin d'être accompagné sur le podium par Julia Pereira de Sousa, la dynamique bleue s'est enraillée. Si les garçons n'ont pu se mêler à la lutte, ce fut également le cas cette nuit lors de l'épreuve par équipes mixte. Dans cette épreuve inédite et introduite lors de ces JO 2022 avec la volonté d'aboutir à plus de parité, les Français se sont englués dans la neige fraîche tombée sur le Genting snow park de Zhagjiakou. Les deux duos engagés ont échoué dès leur entrée en piste en quarts de finale, terminant derniers de leur série respective. Hors du coup Loan Bozzolo a raté sa course que Julia Pereira de Sousa n'a pas mieux réussi, résignée par l'écart. A l'inverse, Chloé Trespeuch s'est battue pour remonter les secondes perdues par Merlin Surget (+3''96) mais a buté à 7 dixièmes d'Odine et du Canada, futur médaillé de bronze.

07:07 - Une invité surprise Il avait été annoncé que ce week-end pourrait être compliqué en termes de conditions météorologiques en Chine et il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir le ciel se déchaîner. Pour la première fois depuis le début des JO 2022, la neige a fait son apparition sur le site des épreuves de ski nordique à Zhangjiakou. Le manteau cotonneux a déversé des flocons qui ont modifié les repères des uns et des autres, au grand malheur des Français. Let it snow! ❄️☃️ pic.twitter.com/0Mzf2eOLxQ — Olympics (@Olympics) February 12, 2022