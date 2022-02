"DIRECT. JO 2022 : Valieva patine pour l'histoire, les résultats et médailles"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Immense favorite et en tête après le programme court, Kamila Valieva semble sans rivale pour décrocher l'or aux JO 2022 sur fond de polémique et d'affaire de dopage. Outre le patinage artistique, ce jeudi 17 février n'a pas sourit aux Français, fanny en combiné alpin et skicross.

En direct

Recevoir nos alertes live !

11:07 - Le programme court de Valieva Pour celles et ceux qui l'auraient manqué, nous vous proposons de revivre le programme court de Kamila Valieva, leader avant le libre ce jeudi 17 février. ???? Un moment suspendu et des larmes à l'arrivée : le programme court de Kamila Valieva ????????, finalement autorisée à poursuivre la compétition après son contrôle antidopage positif #Beijing2022 pic.twitter.com/iXzeBP4Kas — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 15, 2022

11:03 - Péchalat indignée Invitée sur France Inter, Nathalie Péchalat, présidente de la fédération française des sports de glace, a réagi à la tourmente qui accompagne le patinage artistique et la Russe Kamila Valieva. Natacha Péchalat, sur le cas de la patineuse russe Kamila Valieva, contrôlée positif avant les JO : "C’est malheureux, si le cas de dopage était positif, je serai atterrée de voir que l’on en est là, après l’épisode de Sotchi 2014." pic.twitter.com/Rp0uP6sJ8v — France Inter (@franceinter) February 16, 2022

11:00 - Pas de podium en patinage artistique ? Si Kamila Valieva confirme lors du programme libre et se pare d'or comme tout le monde lui promet et l'attend depuis des mois, il n'y aura pas de podium pour l'épreuve de patinage artistique dames. En effet, le CIO a indiqué qu'il ne remettrait aucune médaille aux trois patineuses classées aux trois premières places en raison de l'affaire de dopage qui pollue la discipline et entourne la Russe. L'adolescente de 15 ans a été contrôlé positive à la trimétizadine le 25 décembre dernier à Saint-Pétersbourg lors des championnats de Russie. Ce résultat n'a été rendu public que la semaine dernière et est venu jeté le trouble sur les épreuves de patinage car le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a autorisé la Russe a concourir en individuel, arguant que la suspendre aurait eu de lourdes conséquences sur son avenir et qu'il fallait protéger une jeune athlète mineure. Quoiqu'il arrive, si Valieva se hisse sur le podium, même virtuel, une astérisque viendra s'accoler à son nom dans l'attente de l'analyse de l'échantillon B.

10:37 - L'échantillon B encore scellé En plein coeur d'une affaire de dopage depuis qu'a été révélé la semaine dernière, un contrôle positif à la trimétizadine, un produit interdit, Kamila Valieva a été autorisée à participer à l'épreuve féminine de patinage artistique et a pris la première place à l'issue du programme court. Néanmoins une ombre plane sur l'épreuve et en conférence de presse, le porte-parole du CIO Mark Adams a tenu à calmer les esprits. Ce dernier a expliqué que les autorités olympiques devaient suivre la loi et qu'à l'heure actuelle l'échantillon B de la patineuse russe n'avait toujours pas été ouvert. Sans celui-ci le contrôle positif ne peut être validé et aucune suspension possible. International Olympic Committee (IOC) spokesperson Mark Adams suggested there "isn't a great deal of similarity" between 15-year-old Kamila Valieva and 21-year-old Sha'Carri Richardson's doping cases on Wednesday.



Read more: https://t.co/IVJuXs5Vm7 pic.twitter.com/cmRnxKNydd — Newsweek (@Newsweek) February 16, 2022

10:20 - L'explosion de joie des Canadiennes Remporter un titre olympique même quand on s'appelle le Canada, même quand on domine outrageusement sa discipline, n'a rien d'un évènement anodin. A la sirène, les joueuses à la feuille d'érable ont explosé de joie et envahi la glace après leur victoire contre leurs meilleures adversaires les Américaines. ???? Ce moment où les joueuses du #TeamCanada se rendent compte qu'elles sont championnes olympiques et balancent leur équipement !



Suivez #Beijing2022 sur Eurosport et l'appli Eurosport ???? https://t.co/zDP8j4ahNY#HomeofTheOlympics pic.twitter.com/aRvmUp4vkY — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 17, 2022

10:07 - Le patinage en attente Nous sommes à moins d'une heure du début du programme libre du concours féminin de patinage artistique. Pour rappel, hier, la Russe Kamila Valieva a dominé le programme court avec une prestation notée 82,16 points. C'est près de deux points de mieux que sa compatriote Anna Shcherbakova (80,20 pts). La Japonaise Kaori Sakamoto est en embuscade avec 79,84 points. Une compétition qui se déroule sous l'ombre du contrôle positif à la trimétazidine de la prodige cornaquée par l'inoxydable Eteri Tutberidze comme Shcherbakova et Trusova, 4ème après le court).

09:50 - La France 5ème après le saut On savait que les écarts seraient conséquents et le saut sur le grand tremplin de Zhangjiakou a confirmé qu'il existait bien deux mondes dans le combiné nordique. La France appartient à celui d'en bas mais l'a dominé puisqu'elle a signé le 5 meilleur total des nations engagées. Baud, Blondeau, Gérard et Muhlenthaler ont totalisé 410 points à l'issue de leurs quatre sauts, suffisant pour être devant la République Tchèque 403,7 points et qui partira avec 9 secondes de retard sur les Bleus ou les Etats-Unis 387,1 points et qui aura 21 secondes à boucher. Toutefois, les Tricolores, comme ils s'en doutaient, n'ont pas réussi à accrocher le wagon de tête. En effet, le Japon, l'Allemagne, la Norvège et l'Autriche ont survolé la concurrence. Les coéquipiers de Johannes Lamparter ont réalisé le meilleur score avec une note combinée de 475,4 points. Ils devancent les Norvégiens qui accuseront 8 secondes de retard au départ de la course de fond. Troisièmes, les Vinzenz Geiger et les Allemands partiront avec 11 secondes de débours, une seconde devant les Japonais. Il y aura donc deux courses sur la piste chinoise, une pour le podium et l'autre pour les places d'honneur qui s'élancera avec les Bleus pointés à 1'27'' de la tête.

09:44 - Laurent Muhlenthaler : "Pas le droit d'abandonner" "Je suis là vraiment pour les copains, pour les techniciens, pour tous ceux qui nous accompagnent. Je n'avais pas le droit d'abandonner. Je ne fais pas des bons JO mais j'ai envie d'être combatif et d'aller jusqu'au bout", a confié Laurent Muhlenthaler, auteur du quatrième et dernier saut (127 m valorisé à 110,5 points) de la France dans cette épreuve du combiné nordique par équipes. A Pékin pour ces JO 2022, le Français a complètement manqué ces épreuves individuelles se classant 28ème sur tremplin normal et 26ème sur le grand tremplin.

09:40 - Antoine Gérard : "Il y avait un peu mieux à faire" "Ce n'est pas un mauvais saut mais on va dire que ce n'est pas un saut suffisant pour aller toucher devant. Il y avait un peu mieux à faire. On est dans le deuxième wagon. On savait que ce serait compliqué d'être avec les quatre premières nations qui sont au-dessus de nous depuis le début de la saison mais j'espère qu'on va rester là", s'est attardé Antoine Gérard après son saut à 125,5 m, noté à 103,2 points dans l'épreuve par équipes de combiné nordique des JO 2022.

09:28 - Le Canada reprend son bien Quatre ans après la déchirante séance de tirs au but qui avait tourné en faveur des Américaines, laissant les Canadiennes interdites à Pyeongchang, les joueuses à la feuille d'érable ont rétabli leur suprématie sur le hockey féminin. Dans un remake des quatre dernières finales olympiques, face à leurs meilleures rivales, elles n'ont pas laissé de place au suspense. Après 7'50'' de jeu, Sarah Nurse perçait la défense américaine et ouvrait le score, imiter au quart d'heure de jeu par Marie-Philip Poulin. Le break était fait et dans le second tiers-temps, cette dernière signait le doublé pour asseoir définitivement sa mainmise sur cette finale. Hilary Knight redonnait espoir en réduisant l'écart mais en vain. Le dernier but à 15 secondes du terme de Sandra Kessel ne changeait rien à l'histoire et n'empêchait pas les Canadiennes de chavirer. Après 2002, 2006, 2010 et 2014, elles sont de retour au pinacle du hockey féminin, discipline confisquée par les Nord-Américaines depuis 1998 et son introduction au programme olympique. Au sommet du monde à nouveau! C’est vraiment un sentiment incomparable… ????????????#ÉquipeCanada | #Beijing2022 pic.twitter.com/eIHErNG2cF — Hockey Canada FR (@HockeyCanada_fr) February 17, 2022

09:28 - Gaël Blondeau : "Ce n'est pas un top saut" "Hier, je suis retourné à l'entraînement. Ce n'est pas un top saut même si c'est mieux que l'individuel. Je réussis à construire mieux. Je ne peux pas être déçu. Les conditions n'étaient pas très bonnes", a expliqué un peu désabusé Gaël Blondeau, déçu de son saut à 111 m (81,4 points), loin des 130 m (114,9 points) réussis par son compatriote Matteo Baud.

08:56 - Shiffrin, triste première Mikaela Shiffrin devait être la grande star des JO 2022, celle qui brillerait à chaque course avec un formidable pari de récolter une médaille dans chacune des 5 épreuves de l'alpin. Contre toute attente, l'Américaine est passée au travers, ne terminant aucune des trois épreuves techniques qu'elle a disputées en Chine. Une incongruité pour la meilleure slalomeuse de l'histoire, à nouveau partie à la faute ce jeudi 17 février dans le slalom du combiné, enterrant ses derniers espoirs de podium. Jamais la skieuse de Vail n'était repartie d'un grand championnat sans la moindre médaille. Pire, depuis son éclosion en 2013 et son sacre en slalom, elle avait toujours rapporté de l'or. Charge à elle de se reconcentrer pour éviter un hiver blanc. Malgré ces difficultés à Pékin, elle demeure en tête de la Coupe du monde et peut remporter son quatrième Gros Globe de cristal. Une belle consolation.

08:54 - La chute de Shiffrin ???? Le cauchemar continue pour Mikaela Shiffrin à Pékin ! L'Américaine part à la faute sur le slalom du combiné et dit adieu à sa dernière chance de médaille individuelle en Chine #ChaletClub #Beijing2022 pic.twitter.com/WhKapwA827 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 17, 2022

08:45 - Kevin Rolland : "J'ai gagné ma médaille" "Je suis sur une autre planète. la confiance est moins importante qu'avant, les qualifications plus compliquées mais je suis dedans. J'ai réussi à poser mes deux runs. C'est incroyable, je suis en finale des Jeux olympiques. C'était déjà un pari gagné d'être ici, d'être porte-drapeau, représenter le pays, de faire bien. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faire bien en finale. J'ai gagné ma médaille déjà. Maintenant je suis heureux, je vais jouer. La finale ce n'est plus pareil, on peut rider différemment", s'est ému Kevin Rolland. En 2019, il avait été victime d'une très lourde chute lors d'une tentative de record du monde, retombant lourdement sur le pipe, ce qui avait occasionné de multiples fractures.