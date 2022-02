"DIRECT. JO 2022 : vivez la cérémonie de clôture en live"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. L'heure est venue de dire au revoir aux JO 2022 avec la cérémonie de clôture dans le Nid d'Oiseau de Pékin. Avant cela, la dernière journée de course n'a pas souri aux athlètes français. Si Delphine Claudel a séduit en prenant une belle 7ème place sur le 30 km femmes en ski de fond, Pinturault, Worley et consort ont déçu lors de l'épreuve pas équipes, échouant en quarts de finale.

13:31 - Un petit mot de Fillon Maillet Avant de porter le drapeau français, Quentin Fillon Maillet a dit un petit mot pour clore les JO 2022, avec toutes ses médailles autour du cou. Avant de le retrouver à la cérémonie de clôture en tant que porte-drapeau, @quentinfillon (et ses 5 médailles????) a un petit mot pour vous ????⤵️ pic.twitter.com/Lmp565TbCh — Equipe France (@EquipeFRA) February 20, 2022

13:24 - Un peu de retard Les athlètes ne cessent de faire la fête au coeur du Nid d'Oiseau. On voit des rires, des rondes folles et une joie communicative. Les speakers appellent tout le monde à regagner les tribunes pour poursuivre la cérémonie de clôture mais l'évacuation est lente. Chacun veut profiter au maximum de ce moment unique.

13:24 - Les Bleus font leur entrée Le Canada et la France côte à côte ! ???????????????????? pic.twitter.com/GSC33lnVkh — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) February 20, 2022

13:19 - Le zodiaque à l'honneur Ces 12 patins géants représentent les 12 signes astrologiques chinois. ⛸

Ils servent à compter les années du calendrier lunaire et à envoyer les meilleurs voeux. ???? ✨



Connaissez-vous votre signe astrologique chinois ? ????#CérémonieDeClôture | #StrongerTogether I #Beijing2022 pic.twitter.com/zrJSfHeUfP — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) February 20, 2022

13:13 - L'Italie est là Les Italiens ont pris le temps d'une petite photo avant d'arriver dans le stade avec dessus la légende du short-track Arianna Fontana, désormais détentrice de 11 médailles olympiques, dont trois (un en or et deux en argent) dans ces JO 2022. Pronti per la cerimonia di chiusura! ????#ItaliaTeam | #Beijing2022 | #closingceremony pic.twitter.com/kIwNXncgP8 — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) February 20, 2022

13:10 - En ordre dispersé Contrairement à la cérémonie d'ouverture extrêmement cadrée et emplie de protocole, la cérémonie de clôture se veut plus libre et joyeuse. Après les porte-drapeau, les athlètes arrivent dans un flot ininterrompu dans le coeur du Nid d'Oiseau. Tous sont mélangés, les médaillés encore présents défilant avec leur récompense autour du cou, dans une grande fête du sport. ❄ Le défilé des sportifs a débuté ! #Pékin2022

▶ Le direct : https://t.co/G4ouYAzMWe) pic.twitter.com/DHpaj3YmYJ — francetvsport (@francetvsport) February 20, 2022

13:07 - Quentin Fillon Maillet porte drapeau On le rappelle le porte-drapeau de la France dans cette cérémonie de clôture n'est autre que Quentin Fillon Maillet. Un honneur rendu au biathlète entré dans l'histoire du sport français comme étant le troisième athlète à ramener 5 médailles d'un même édition des Jeux olympiques. Il est le premier Français à réussir cette performance aux JO d'hiver. Le grand monsieur des JO 2022 à n'en pas douter.

13:03 - La flamme-flocon en majesté Qu'elles sont belles, ces images : Justine Braisaz-Bouchet ???????? reçoit sa médaille d'or, avec une petite poussière dans l'oeil sur la Marseillaise ????#Beijing2022 #Biathlon #ChaletClub pic.twitter.com/zwTnCV9tc5 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 19, 2022

13:00 - La cérémonie de clôture démarre Le temps est venue de rejoindre le stade olympique de Pékin, le Nid d'Oiseau pour assister à la cérémonie d'ouverture qui commence avec la descente du flocon recueillant la flamme olympique. La symbolique qui a constitué le fil directeur des JO 2022. The #ClosingCeremony is underway and it's shining bright! ❄️#Beijing2022 | #StrongerTogether pic.twitter.com/j5sZx24YZl — Olympics (@Olympics) February 20, 2022

12:53 - Braisaz-Bouchet d'or et d'exploit On termine notre rétro des JO 2022 et le tour de nos médaillés avec la dernière Mareillaise, la plus belle car peut-être la plus inattendue, sans doute la plus touchante. Sur le podium, les yeux bleus de Justine Braisaz-Bouchet brillent, rougis par ses larmes. La veille, la biathlète des Saisies avait enfin réussi à tout aligner, à tout mettre dans le bon ordre, le Jour J, le jour où il le fallait. On l'avait sentie survoltée lors du relais femmes, une flamme intense brûlait dans son regard après la course, comme si elle préparait une grande réponse. Elle fut grandiose, celle d'une immense championne. Un 3ème tir, le premier debout, à jamais gravé dans l'éternité, dans son panthéon et celui du biathlon français. Qu'elles sont belles, ces images : Justine Braisaz-Bouchet ???????? reçoit sa médaille d'or, avec une petite poussière dans l'oeil sur la Marseillaise ????#Beijing2022 #Biathlon #ChaletClub pic.twitter.com/zwTnCV9tc5 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 19, 2022

12:42 - Une romance en or C'était un jour parfait, un jour de Saint-Valentin où ils ont ravi les coeurs et patiné sur un nuage. Quatre ans après l'incident de la robe qui avait condamné leurs chances de titre, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont réussi leur rendez-vous avec l'Histoire, réussi le seul concours qui comptait vraiment, le seul qui leur importait. Comme si souvent, les Français ont enchanté l'audience avec leur patinage aérien et leur divine symbiose. Un moment suspendu dans le temps, en apesanteur. Un ravissement de tous les instants. Ces JO 2022 étaient les leurs, il ne pouvait en être autrement. Papdakis et Cizeron dansent à présent parmi les étoiles avec leurs patins d'or. ❄️⛸ Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron grimpent enfin sur le toit de l'Olympe ! ????????

➡️ Ce titre était le seul qui manquait à leur immense palmarès.

#TLS #Beijing2022 pic.twitter.com/dsgVJystv1 — francetvsport (@francetvsport) February 14, 2022

12:33 - La magie dorée de Noël Le ski alpin en rêvait depuis 20 ans. Une éternité. Sous un soleil radieux, Clément Noël a illuminé le 16 février en réalisant une seconde manche parfaite. La manche d'une vie pour inscrire son nom dans la légende et rejoindre Jean-Claude Killy (1968) et Jean-Pierre Vidal (2002), seuls Français victorieux du slalom olympique. L'avènement d'un génie des piquets, d'un skieur élégant et moderne à l'aube de son règne à 24 ans. Sur la piste de Yanqing, la magie de Noël a opéré. ???????????????? Clément Noël est un sublime ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????? de slalom !!!#ChaletClub #Beijing2022 pic.twitter.com/Fixwlu0Qvj — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 16, 2022

12:30 - Faivre, géant de bronze Il est arrivé en champion du monde et a assumé pleinement son statut. Enfin débarrassé de ses démons, Mathieu Faivre a fait fi de la tourmente de neige et s'est inventé un destin olympique en ciselant comme il a pu son géant. Insuffisant pour inquiéter le prodige suisse Odermatt et résister au Slovène Kranjec mais assez pour aller chercher le bronze. ???????????????? Elle est là la 8e médaille française à Pékin : le bronze pour Mathieu Faivre sur le slalom géant #Beijing2022 #ChaletClub pic.twitter.com/G72Fpy2KkA — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 13, 2022