"JO 2022 : le bilan de la France avant Cortina 2026"

Clap de fin pour les JO de Pékin 2022 ! Ce dimanche 20 février, les Jeux olympiques d'hiver se sont fermés et se réouvriront dans 4 ans à Cortina en Italie. Avec 14 médailles, la France n'a pas atteint l'objectif de 15 médailles, voire plus, qu'elle s'était fixée. Mais si on s'attarde aux métaux rapportés par la délégation française, les Bleus font mieux avec cinq titres glanés, deux pour Quentin Fillon Maillet, un pour Clément Noël, Justine Braisaz-Bouchet, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. "Je trouve que c'est un bilan satisfaisant, très correct. C'était difficile pour ces sports de pouvoir garder une motivation intacte vu la situation que nos sportifs ont vécue il y a quelques mois. Il nous manque une médaille pour arriver aux 15 de Pyeongchang (en 2018) ", a commenté Roxana Maracineanu sur RTL dimanche 20 février.

Bien que les Jeux olympiques d'hiver se déroulent sur la même durée que les Jeux olympiques d'été, le programme est moins chargé, voici le calendrier des épreuves pour les JO 2022 :

Comme pour Tokyo, il faut se lever tôt si vous voulez suivre l'intégralité des Jeux olympiques d'hiver. En février, il y a 7h de décalage entre la France et Pékin. Les épreuves débutent à 1h30 du matin heure française avant de se terminer à 16h30 toujours heure française.

Comme depuis plusieurs années, deux choix s'offrent à vous pour les JO de Pékin 2022 : France Télévisions avec une diffusion toute la journée sur France 2, France 3 mais également France 4 et France TV Sport, ou encore les chaînes Eurosport 1, Eurosport 2. Lire l'article Programme TV JO : chaînes et horaires des épreuves et de la cérémonie de clôture 2022

La Norvège est en tête du tableau des médailles avec 11 titres devant l'Allemagne avec 8 titres alors que la France, grâce à ses trois médailles d'or, est à la 10e place du classement des nations dans ces Jeux olympiques d'hiver.

Tout au long des Jeux olympiques d'hiver, vous pouvez retrouver le décompte de toutes les médailles de la délégation française pour les JO de Pékin 2022.