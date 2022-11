"Tirage au sort de la Ligue des champions : de nombreux chocs et le Bayern pour le PSG, les huitièmes"

TIRAGE AU SORT LDC. Ce lundi 7 novembre, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a livré son verdict, les affiches.

C'était le tirage le plus probable pour le PSG selon les statistiques. Après la finale de 2019, le quart de finale de 2020, le PSG retrouvera le Bayern Munich en février 2023 à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des champions dont le tirage au sort a eu lieu ce lundi 7 novembre à Nyon, en Suisse. Deuxième de sa poule après un scénario totalement fou, les Parisiens étaient quasiment certain de se prendre un mastodonte européen et ce sera donc le club allemand.

"Quand j'ai vu les études de certains mathématiciens, j'ai compris que c'était une forte probabilité, j'en avais parlé avec quelques joueurs après le match à Turin, explique Luis Campos, au micro de RMC Sport. Ca sera deux grands matchs entre deux très grandes équipes du football européen. On est très confiants et positifs. On pourra faire deux grands matchs pour passer en quart de finale. Pour nous, c'est une grande opportunité de montrer une bonne démonstration à l'Europe et au monde qu'on est la meilleure équipe au monde. On a un grand coach, de grands joueurs, on joue bien" a analysé Luis Campos après le tirage au sort

Voici les différentes affiches de la phase finale de la Ligue des champions qui se disputeront les 14-15, 21-22 février et 7-8, 14-15 mars 2023 avec donc un choc entre le PSG et le Bayern et le remake de la finale de l'année dernière entre Liverpool et le Real Madrid :