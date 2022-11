Tirage au sort de la Ligue des champions : heure et date du tirage des huitièmes de finale

TIRAGE AU SORT LDC. Fin de la phase de poules de la Ligue des champions mardi 1er et mercredi 2 novembre avec en ligne de mire, le tirage des huitièmes de finale.

Alors que les derniers tickets pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions seront distribués ce mercredi 2 novembre après les derniers matchs de la phase de groupes, le tirage au sort est déjà prévu le 7 novembre prochain. Pour le moment, les équipes qualifiées sont (* signifie 1er du groupe) :

Bayern (GER)*

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)*

Club de Bruges (BEL)

Dortmund (GER)

Francfort (GER)

Inter (ITA)

Liverpool (ENG)

Manchester City (ENG)*

Napoli (ITA)*

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)*

Real Madrid (ESP)

Tottenham (ENG)*

Le tirage au sort comprend 16 équipes : les vainqueurs et les deuxièmes de chacun des huit groupes de l'UEFA Champions League. Deux chapeaux sont formés : l'un composé des huit vainqueurs de groupe (équipes têtes de série) et l'autre des huit deuxièmes (équipes non têtes de série). Aucune équipe ne peut affronter un club de son groupe ou une équipe de sa propre association. Les vainqueurs des groupes têtes de série jouent à l'extérieur lors des huitièmes de finale aller et sont à domicile lors des matches retour. Les huitièmes de finale se dérouleront le 14-15, 21/22 février et 7-8, 14-15 mars 2023

Après le premier tirage de la phase de groupes il y a quelques semaines, le tirage au sort des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League 2022/23 aura lieu le lundi 7 novembre.

A quelle heure suivre le tirage des huitièmes de finale ?

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions débutera à 12h depuis la Maison du football européen à Nyon, en Suisse.

Sur quelle chaîne suivre le tirage au sort des huitièmes de finale ?

Pour suivre en direct et en intégralité le tirage au sort des huitièmes de finale, il faudra se brancher sur les antennes de Canal + ou encore sur le site officiel de l'UEFA qui retransmettra l'évènement en direct.