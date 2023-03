Tirage au sort de la Ligue des champions : quelle date pour le tirage des quarts de finale ?

Alors que les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions se disputent actuellement, quand se déroulera le prochain tirage au sort ?

Alors que les huitièmes de finale de la Ligue des champions se poursuivent mardi 14 et mercredi 15 mars, le tirage au sort des quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions est déjà dans toutes les têtes. Le tirage sera un tirage intégral ce qui veut dire que les équipes d'un même pays peuvent se rencontrer à ce stade de la compétition. On peut également retrouver des affiches de la phase de groupes.

Trois tirages se dérouleront le vendredi 17 mars : un pour les quarts de finale ; un pour les demi-finales, mettant aux prises les vainqueurs des quarts de finale ; puis un troisième pour déterminer l'équipe dite " à domicile " en finale pour des raisons administratives comme l'explique le site de l'UEFA. Les quarts de finale se disputeront les les mardi 11 et mercredi 12 avril, les matches retour étant programmés les 18 et 19 avril. Les demi-finales auront lieu les 9/10 et 16/17 mai, alors que la finale se jouera le samedi 10 juin.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions sera à suivre le vendredi 17 mars depuis le siège social de l'UEFA à Nyon. Ce dernier sera à suivre à partir de 12h heure de Paris.

Sur quelle chaîne suivre le tirage au sort ?

Le tirage au sort de la Ligue des champions sera à suivre en direct et en intégralité sur le site de l'UEFA et les antennes de Canal +, diffuseur officiel de la la compétition