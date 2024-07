Antoine Dupont aux JO 2024 : comment suivre ses matchs ? Le programme

Antoine Dupont est un joueur français de rugby à XV qui participe aux JO 2024 en rugby à 7.

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont a intégré l'équipe de France de rugby à 7 dans l'unique but de devenir champion olympique. Le Français, déjà bien intégré dans l'équipe, peut croire à la breloque après la désillusion de la Coupe du monde 2023 avec les Bleus. En attendant, le joueur de Toulouse est fier de découvrir les JO. "C'est beaucoup de fierté de se dire que l'on fait maintenant partie de la famille olympique, même si personne dans cette équipe ne se satisfera d'avoir juste mis un pied dans le village. On a tous des souvenirs de Jeux olympiques. C'est une compétition mythique, qui a fait rêver des générations de fans de sport. On se mettait à soutenir des disciplines dont on ne connaissait même pas la moitié des règles. Il suffisait qu'il y ait un Français dedans pour que l'on se mette à applaudir ou à sauter quand ça gagnait. Mes premiers souvenirs, ce doit être 2004. Une image marquante avait été le premier titre de Laure Manaudou, même si je n'étais pas forcément fan de natation. Usain Bolt a aussi marqué toute une génération par l'excellence qu'il amenait sur la piste" explique-t-il au Figaro.

Le programme

Mercredi 24 juillet : France - États-Unis (16h30)

Mercredi 24 juillet : France - Uruguay (20 heures)

Jeudi 25 juillet : France - Fidji (15h30)

Quart de finale, si la France est qualifiée : 25 juillet à 21 heures/21h30/22 heures/22h30.

Demi-finale, si la France est qualifiée : samedi 27 juillet à 15h30/16 heures

Finale, si la France est qualifiée : samedi 27 juillet à 19h45

Antoine Dupont est né le 28 juillet 1996 à Lannemezan. Il passe une enfance heureuse à Castelnau-Magnoac, le berceau de sa famille. Dans cette petite bourgade, la famille vit de l'élevage. Jean, son père, et Jean-Luc, son oncle, sont des précurseurs de la filière porc noir de Bigorre. Il a un grand-frère, Clément, qui poursuit le travail entrepris par leurs aînés avec le soutien du demi de mêlée.

C'est aussi en suivant les pas de son frère qu'il rejoint le club de rugby de son village : Magnoac FC. Il n'a pas encore cinq ans. Doué, vif mais à la fois costaud, Antoine Dupont quitte son cocon familial pour rejoindre le grand Auch. Nous sommes en 2011, le destin du petit génie français est lancé.

Dans le Gers, l'intéressé fait la connaissance d'autres rugbymen en herbe, dont plusieurs iront également en équipe de France (Alldritt, Bourgarit, et Jelonch). À 16 ans, il intègre le pôle Espoir du lycée Jolimont, établissement réputé pour accueillir les joyaux du sud-ouest. En 2014, entouré d'une génération dorée, il perd la finale du championnat de France Crabos face au Racing 92. Face aux déboires de son club, qui ne parvient plus à retrouver une place au haut niveau, le gamin décide de donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant le Castres Olympique. À cette époque, il évolue à l'ouverture, son poste de formation.

Il s'ensuit une trajectoire rectiligne. Bluffé par le talent de Dupont, le trio Rolland - Darricarrère - Milhas le lance dans le grand bain l'année de sa venue au club. À 17 ans, le 26 octobre 2014, il joue onze minutes face au Leinster en coupe d'Europe.

L'année d'après, Antoine Dupont découvre un de ses premiers mentors : Christophe Urios. L'ex-entraîneur du CO apprécie le gamin, venu des terres comme lui. Il loue son humilité et son éthique de travail. Cet ensemble vient nourrir ses prédispositions. Il le fixe au poste de demi de mêlée, et pour sa dernière saison du côté de Pierre-Fabre, le Bigourdan explose et gratte du temps de jeu à Rory Kockott : 7 essais en 35 matchs.

Le 8 mars 2017, profitant d'une blessure à une cuisse de Maxime Machenaud, le Castrais est appelé par Guy Novès. Quarante-huit heures après son premier entraînement avec le XV de France, il connaît sa première sélection au Stade olympique de Rome face à l'équipe d'Italie le 11 mars 2017. Sept jours plus tard, il réalise une entrée en jeu remarquée contre le pays de Galles, la France s'imposant 20 à 18 au terme du match international le plus long de l'histoire, se concluant après 20 minutes de temps additionnel. Ses prestations tapent aux yeux de plusieurs écuries du Top 14 dont Toulon et le Stade Toulousain. Il fait le choix du cœur en rejoignant l'entité haut-garonnaise.

Il va même au-delà de ses songes. Après un premier exercice poussif chez les Rouge et Noir, et une grave blessure au genou, l'année 2018-2019 est marquée de son sceau. Il prend le pouvoir à Toulouse, et en équipe de France, où sa association à la charnière avec Romain Ntamack fait des merveilles.

D'un caractère timide et réservé, Antoine Dupont, avec sa nouvelle aura auprès de ses équipiers et de ses adversaires, est désigné capitaine du XV de France en octobre 2021. Il succède à Charles Ollivon qui doit décliner en raison d'une blessure. La victoire époustouflante face aux All Blacks (40-25), lors de cette tournée, assoit son rôle. Il endosse également cette responsabilité au Stade Toulousain.

La notoriété d'Antoine Dupont dépasse largement la sphère du rugby. À l'image de Christophe Dominici, Frédéric Michalak ou encore Sébastien Chabal, il est devenu une marque à part entière. En janvier 2023, il rejoint la bande des Enfoirés. Quatre mois plus tard, il inaugure sa statue au musée Grévin. Une preuve s'il en fallait que la "Dupont Mania" est en train de déferler dans la société française.

Depuis son arrivée à Toulouse, Antoine Dupont (1m74, 85 kg) a remporté 4 fois le championnat de France (2019 et 2021, 2023,2024). Il a également remporté deux coupes d'Europe (2021; 2024). Avec le XV de France, il a été vainqueur du Grand Chelem lors du Tournoi des Six Nations 2022. Il a également collectionné les distinctions individuelles : meilleur joueur du Tournoi des Six Nations (2020, 2022, 2023), meilleur joueur européen de l'année (2021), et meilleur joueur du monde (2021).

Les deux internationaux se rencontrent dans une sélection Armagnac-Bigorre à 15 ans. Provenant du terroir, les adolescents ont un coup de foudre amical immédiat. Au lycée à Auch, ils se retrouvent à partager une chambre à l'internat. Ils soudent leur amitié. Au gré de leur évolution, ils ont fait le même choix de carrière en quittant Auch pour Castres, puis en allant, l'un après l'autre, au Stade Toulousain. À chaque fois, ils ont vécu en colocation. De la chambre dans le Gers, à celle partagée à Marcoussis, il n'y a qu'un pas.

Pour la presse et les médias, Antoine Dupont est devenu le "Ministre de l'Intérieur", pour imager sa faculté à être au soutien de ses partenaires avant de marquer ses essais. Pour ses équipiers en Bleus et au Stade Toulousain, le demi de mêlée est avant tout "Toto".

À la suite de l'obtention d'un baccalauréat scientifique, le demi de mêlée valide une licence STAPS (option management du sport) à l'Université Paul Sabatier (Toulouse III). En parallèle de son éclosion dans le rugby professionnel, il a poursuivi ses études avec l'obtention d'un Master en management du sport à la Toulouse School of Management (TSM).

Selon les différentes estimations, Antoine Dupont gagne environ 600 000€ brut par an au Stade Toulousain. Les marques s'arrachent aussi le gamin de Castelnau-Magnoac. Il collabore avec Volvic, Adidas, Jacquemus, Givenchy, Parexlanko, IHG Hotels & Resorts.