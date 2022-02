DIRECT. JO 2022 biathlon : Les Bleus décrochent l'argent en relais mixte ! Le résumé de la course

11:30 - Les Bleus perdent leur titre au sprint

A quoi tient un titre ? Pas grand chose, un bon placement, une bonne giclette pour se propulser vers l'avant. En deuxième position dans le sillage de Latypov, Johannes Boe a jaillit sur sa droite et s'est envolé en oiseau de proie pour aller s'emparer de l'or olympique au bout d'un relais mixte qui aura tenu toutes ses promesses. Le taulier du biathlon mondial, qui était encore incertain au matin de l'épreuve car cas contact de Magnus Riiber et à l'isolement depuis son arrivée en Chine, a démontré toute sa classe et sorti vainqueur de son premier duel, peut-être pas le dernier dans ses JO, avec Fillon-Maillet. On avait pourtant cru que le Français avait pris l'ascendant lors du dernier tir debout. Le numéro un mondial de l'hiver avait déclenché en premier et obligeait le Norvégien à lui répondre. Ce fut le cas jusqu'à la 5ème cible. Là, le Tricolore blanchissait quand Boe égarait sa balle et se voyait contraint de piocher. Le scénario idéal pour la France qui voyait son fer de lance partir dans le sillage du Russe avec une légère avance sur son plus grand rival. Mais une pioche n'est rien pour un athlète de la trempe du Norvégien. Dans un effort violent, il bouchait immédiatement son retard et reprenait les skis du du franco-russe pour un match à trois. Piégé, Latypov mena le trio et mangea le vent, si perturbateur à Zhangjiakou. Derrière, Boe se plaçait au chaud, quand Fillon-Maillet refermait le groupe en embuscade. Avant ce final à suspense la course fut à rebondissements.

Partie en première position, Anaïs Chevalier-Bouchet s'était faite avoir par le vent, s'effondrant lors de son tir debout et passait le relais avec plus d'une minute de retard. Pas de quoi affoler Julia Simon. De retour en forme depuis quelques semaines, cette dernière faisait honneur à sa sélection et mettait de l'énergie sur les skis. C'est au debout qu'elle fit la différence, blanchissant ses cinq cibles d'une traite. Un tir parfait combiné à la craquante d'Ekhoff qui replaçait les Bleus aux avant-postes. Dans u fauteuil, Jacquelin poursuivait le travail de sa coéquipière jusqu'au fameux debout. Après trois balles rapidement lâchées, le champion du monde de poursuite était emporté dans une rafale de vent et ouvrait la porte à ses rivaux. C'st dans le trafic à quelques encablures de Loginov qu'il passait la main à Fillon-Maillet. Ce dernier se montrait solide jusqu'à l'emballage final où il tomba sur un Johannes Boe, tout simplement plus costaud que lui. La France se contente donc de la deuxième place et lance sur de belles bases ses Jeux olympiques. Un argent content, un argent précieux, un argent plein de promesses.