JO 2022 biathlon : 7 médailles, 3 en or, un bilan historique

JO BIATHLON. Avec sept médailles dans ces JO 2022 dont trois du plus précieux des métaux, la France enregistre un bilan historique.

La perfection ou presque. La délégation française comptait énormément sur le biathlon pour apporter plusieurs médailles dans ces JO 2022 et le résultat est au rendez-vous. Avec quasiment une médaille à chaque course, le bilan est historique pour la discipline. Au total, les biathlètes ramènent 7 médailles, mais surtout trois médailles d'or avec Quentin Fillon Maillet sacré sur l'individuel et la poursuite ainsi que Justine Braisaz-Bouchet sur le mass start.

Qui sont les biathlètes français ?

La délégation française de biathlon est composée de 10 biathlètes, cinq chez les hommes et cinq chez les femmes, voici la liste complète :

Hommes

Quentin Fillon-Maillet

Simon Desthieux

Emilien Jacquelin

Antonin Guigonnat

Fabien Claude

Femmes

Anaïs Bescond

Anaïs Chevalier

Chloé Chevalier

Justine Braisaz

Julia Simon

Combien de médailles pour le biathlon français ?

Avec sept médailles au total dans ces Jeux olympiques d'hiver, la France du biathlon enregistre un bilan historique, voici le décompte de toutes les médailles

Médaille d'or

Quentin Fillon Maillet en individuel et en poursuite

Justine Braisaz-Bouchet à la mass start

Médaille d'argent