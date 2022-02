JO 2022 biathlon : Fillon Maillet triomphe sur l'individuel, le programme des courses

JO BIATHLON. Et de trois pour le biathlon ! Sur l'individuel hommes, Quentin Fillon Maillet a remporté la première médaille d'or de ces Jeux olympiques d'hiver.

Après le relais mixte en argent, la belle médaille d'argent d'Anaïs Chevalier-Bouchet sur l'individuel, c'est la plus belle des médailles, l'or, pour Quentin Fillon Maillet sur le 20 km individuel hommes. "Les émotions commencent à monter, c'est juste incroyable. J'ai donné le maximum, une part de chance, c'est un rêve qui se réalise, c'est incroyable. Une belle journée pour être champion olympique" a analysé le Français au micro d'Eurosport. Pour Martin Fourcade, le Français est le favori pour le reste des courses de ces JO 2022. "C'est énorme, une course de patron ! Quand on l'a vu tirer à 18/20, avec la vitesse en ski qu'il avait, on se doutait qu'il jouerait la médaille mais on pensait que ce serait compliqué pour le titre, en tout cas, je le pensais. De le voir réaliser cette performance, de le voir devenir champion olympique sachant que ça fait deux ans qu'il martèle que c'est son objectif : c'est un athlète qui a assumé ce statut, qui l'a parfois même trop mis en avant et aujourd'hui il est récompensé. C'est une course monstrueuse, je suis extrêmement ému pour mon ancien coéquipier, comme tout le biathlon français et comme beaucoup de Français ce soir. Il s'est imposé en patron, en montrant que c'était le plus fort sur ces pistes chinoises. Il reste quatre courses et, pour moi, c'est également le favori pour ces quatre prochaines courses."

Le biathlon sera l'une des disciplines majeures des JO 2022 à Pékin. Les épreuves se dérouleront du samedi 5 février 2022 au samedi 19 février.

Quel est le calendrier des épreuves de biathlon aux JO de Pékin 2022 ?

Voici le calendrier complet et les heures des épreuves de biathlon pour les Jeux olympiques d'hiver 2022 :

Vendredi 11 février

Sprint Dames (à partir de 10h)

Samedi 12 février

Sprint Messieurs (à partir de 10h)

Dimanche 13 février

Poursuite Dames (à partir de 10h), Poursuite Messieurs (à partir de 11h45)

Poursuite Messieurs Mardi 15 février

Relais Messieurs (à partir de 10h)

Mercredi 16 février

Relais Dames (à partir de 8h45)

Vendredi 18 février

Mass Start Messieurs (à partir de 10h)

Samedi 19 février

Mass Start Dames (à partir de 10h)

Qui sont les biathlètes français ?

La délégation française de biathlon est composée de 10 biathlètes, cinq chez les hommes et cinq chez les femmes, voici la liste complète :

Hommes

Quentin Fillon-Maillet

Simon Desthieux

Emilien Jacquelin

Antonin Guigonnat

Fabien Claude

Femmes

Anaïs Bescond

Anaïs Chevalier

Chloé Chevalier

Justine Braisaz

Julia Simon

Combien de médailles pour le biathlon français ?

Plusieurs chances de médailles sont à prévoir pour la délégation française de biathlon. Sselon les prévisions de Gracenote dévoilées par Eurosport, six médailles sont envisagées, mais aucune en or. Voici le détail :

Médaille d'argent

Emilien Jacquelin dans la Poursuite en biathlon

Relais messieurs en biathlon

Médaille de bronze