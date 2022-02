JO 2022 biathlon : la compo des Bleus en relais mixte connue, le programme des courses

JO BIATHLON. Tenante du titre à PyeongChang il y a quatre ans, la France défendra son titre ce samedi à 10h. Le programme complet des courses.

Début officiel des Jeux Olympiques d'Hiver de Pékin 2022 avec la cérémonie d'ouverture ce vendredi 4 février et première vraie chance de médaille ce samedi. En effet, si certaines disciplines ont déjà commencé, la première épreuve du biathlon a lieu ce samedi à 10h00 (heure française). Tenante du titre à PyeongChang en 2018, l'Équipe de France de relais mixte tentera de conserver sa médaille d'or. Si Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Julia Simon et Anaïs Chevalier-Bouchet composeront le relais mixte français samedi à Zhangjiakou, l'équipe a totalement changé en quatre ans. Martin Fourcade, Simon Desthieux, Marie Dorin et Anaïs Bescond avaient été alignés en Corée du Sud il y a quatre ans.

Nation dominante du biathlon mondial, la Norvège doit faire face à un imprévu dans ces débuts de JO. Cas contact de Jarl Magnus Riiber, n°1 mondial de combiné nordique testé positif au Covid-19, la star Johannes Boe qui devait être aligné en relais mixte a été placé à l'isolement.

Le biathlon sera l'une des disciplines majeures des JO 2022 à Pékin. Les épreuves se dérouleront du samedi 5 février 2022 au samedi 19 février.

Quel est le calendrier des épreuves de biathlon aux JO de Pékin 2022 ?

Voici le calendrier complet et les heures des épreuves de biathlon pour les Jeux olympiques d'hiver 2022 :

Samedi 5 février

Relais 4x6km messieurs et dames (à partir de 10h)

Lundi 7 février

Individuel Dames (à partir de 10h)

Mardi 8 février

Individuel Messieurs (à partir de 9h30)

Vendredi 11 février

Sprint Dames (à partir de 10h)

Samedi 12 février

Sprint Messieurs (à partir de 10h)

Dimanche 13 février

Poursuite Dames (à partir de 10h), Poursuite Messieurs (à partir de 11h45)

Mardi 15 février

Relais Messieurs (à partir de 10h)

Mercredi 16 février

Relais Dames (à partir de 8h45)

Vendredi 18 février

Mass Start Messieurs (à partir de 10h)

Samedi 19 février

Mass Start Dames (à partir de 10h)

Qui sont les biathlètes français ?

La délégation française de biathlon est composée de 10 biathlètes, cinq chez les hommes et cinq chez les femmes, voici la liste complète :

Hommes

Quentin Fillon-Maillet

Simon Desthieux

Emilien Jacquelin

Antonin Guigonnat

Fabien Claude

Femmes

Anaïs Bescond

Anaïs Chevalier

Chloé Chevalier

Justine Braisaz

Julia Simon

Combien de médailles pour le biathlon français ?

Plusieurs chances de médailles sont à prévoir pour la délégation française de biathlon. Sselon les prévisions de Gracenote dévoilées par Eurosport, six médailles sont envisagées, mais aucune en or. Voici le détail :

Médaille d'argent

Emilien Jacquelin dans la Poursuite en biathlon

Relais messieurs en biathlon

Médaille de bronze