JO 2022 biathlon : nouvelle médaille avec le relais hommes ? À quelle heure suivre la course ?

JO BIATHLON. Avec 5 médailles en 7 épreuves, le biathlon français fait le plein dans ces JO 2022 et peut espérer ramener d'autres médailles dès ce mardi avec le relais hommes.

Avec 5 médailles remportées, l'équipe de France de biathlon fait déjà mieux qu'à PyeongChang en 2018 où les biathlètes avaient ramené 4 breloques. Guidée par Quentin Fillon Maillet auréolé de ses deux titres de champions olympiques (individuel hommes le mardi 8 février et la poursuite hommes dimanche 13 février) ainsi que ses médailles d'argent (relais mixte le samedi 5 février et le sprint hommes le samedi 12 février) et Anaïs Chevalier-Bouchet, vice-championne olympique de l'individuel femmes le lundi 7 février, la délégation tricolore peut espérer gagner d'autres métaux olympiques.

À commencer par le relais hommes ce mardi 15 février sûrement composé de Simon Desthieux, Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet. Sur quatre relais hommes organisés cette saison en Coupe du Monde, les Français ont terminé deux fois sur le podium à la deuxième place. Pour suivre la course, il faudra se brancher sur France 2 ou Eurosport dès 7h30 (la course a été avancée en raison des conditions climatiques).

Le biathlon sera l'une des disciplines majeures des JO 2022 à Pékin. Les épreuves se dérouleront du samedi 5 février 2022 au samedi 19 février.

Quel est le calendrier des épreuves de biathlon aux JO de Pékin 2022 ?

Voici le calendrier complet et les heures des épreuves de biathlon pour les Jeux olympiques d'hiver 2022 :

Mardi 15 février

Relais Messieurs (à partir de 7h30)

Mercredi 16 février

Relais Dames (à partir de 8h45)

Vendredi 18 février

Mass Start Messieurs (à partir de 10h)

Samedi 19 février

Mass Start Dames (à partir de 10h)

Qui sont les biathlètes français ?

La délégation française de biathlon est composée de 10 biathlètes, cinq chez les hommes et cinq chez les femmes, voici la liste complète :

Hommes

Quentin Fillon-Maillet

Simon Desthieux

Emilien Jacquelin

Antonin Guigonnat

Fabien Claude

Femmes

Anaïs Bescond

Anaïs Chevalier

Chloé Chevalier

Justine Braisaz

Julia Simon

Combien de médailles pour le biathlon français ?

Plusieurs chances de médailles sont à prévoir pour la délégation française de biathlon. Sselon les prévisions de Gracenote dévoilées par Eurosport, six médailles sont envisagées, mais aucune en or. Voici le détail :

Médaille d'argent

Emilien Jacquelin dans la Poursuite en biathlon

Relais messieurs en biathlon

Médaille de bronze