Top 14 : la grosse chute du Stade Toulousain, Montpellier impressionne... Le classement

Dans un remake des deux précédentes finales de Top 14, le Stade Toulousain a lourdement chuté ce dimanche 22 mars.

Qui a dit que Toulouse était déjà champion ? Large leader de ce championnat de France du Top 14, le Stade Toulousain a chuté très lourdement du côté de Bordeaux, son meilleur ennemi depuis deux ans, 44-20. Malgré le retour de Romain Ntamack, les champions de France ont été terrassés par des Bordelais très entreprenants. Au classement, l'UBB revient à la 4e place, à deux points de la deuxième place détenue par Montpellier. Car oui, Montpellier est en forme en cette fin de saison et a réalisé le coup de la journée en s'imposant à Clermont 20-17, profitant également du revers de Pau sur la pelouse de la Rochelle. En revanche, rien ne va plus pour Toulon, écrasé à domicile par le Stade Français 46-27.

Le classement du Top 14

Les résultats

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :