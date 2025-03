Top 14 : les bons coups de Bordeaux et Toulon, le classement

Le Top 14 a fait son grand retour ce week-end après le Tournoi des 6 nations.

Dans le choc de cette journée de Top 14, l'UBB de ses internationaux, déjà présents sur la pelouse, ont largement dominé le Stade Toulousain 32-24 et revient à seulement un petit point de la première place. "On a un double sentiment, heureux d'avoir battu Toulouse (32-24), parce qu'on prend 8 points contre eux entre le match aller et le match retour et c'est toujours une performance, mais le scénario du match, avec 29-0 en première mi-temps pour perdre la deuxième 24-3, ça nous laisse un goût amer. On aurait aimé mieux terminer le match" a tout de même expliqué Yannick Bru après la rencontre.

En s'imposant face à Perpignan avec le bonus offensif à la dernière seconde, Toulon fait également la belle opération du week-end et revient à 3 pts de l'UBB et 4 de Toulouse. Derrière, Bayonne, 4e, est très loin avec 14 points de retard. En bas du classement, le Stade de Français s'est donné de l'air, Vannes et l'USAP fermant la marche.

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2024-2025 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :