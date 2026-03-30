Top 14 : le naufrage de Toulon, Toulouse en patron, le classement

La nouvelle journée de Top 14 a offert des résultats fleuves ce week-end.

Dans un choc entre les deux premiers du championnat de France du Top 14, Toulouse et Montpellier se sont affrontés ce samedi 28 mars et grâce au retour de ses internationaux et un immense Thomas Ramos, les Toulousains se sont imposés, reprenant une grosse marge d'avance au classement. Avec cette défaite, Montpellier rétrograde fortement à la 5e place, dépassé par Pau, le Stade Français et l'UBB. En bas du classement, rien ne va plus pour Toulon, balayé par Perpignan, qui signe seulement sa 5e victoire de la saison. Le RCT est 11e.

Le classement du Top 14

Les résultats

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :