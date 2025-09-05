Top 14 : le programme de la 1ère journée

Le championnat de France de rugby fait son retour ce week-end à l'occasion de la première journée.

Le Top 14 reprend ses droits ce week-end avec la toute première journée du Top 14. Nouvelle saison, nouveaux effectifs, mais toujours les mêmes favoris. Le Stade Toulousain, à nouveau champion de France dans une finale folle face à Bordeaux sera de nouveau l'équipe à abattre. Mais les Bordelais justement, vainqueurs de la Coupe d'Europe, seront un adversaire encore plus dangereux. Et comme toujours, Toulon sera également suivre, tout comme le Racing et le Stade Français qui ont une revanche à prendre ou encore Clermont qui veut retrouver le sommet.

Quel est le calendrier du Top 14 ?

© Top 14 / LNR

© Top 14 / LNR

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :