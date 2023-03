Top 14 : le programme de la 21e journée et le classement

Le Top 14 revient ce week-end (25-26 mars) à l'occasion de la 21e journée après deux semaines de pause.

Le Top 14 reprend ses droits dès samedi 25 mars pour la 21e journée. Elle se conclura dimanche 26 mars. Le tournoi des VI Nations s'est terminé pour les Bleus qui ont pris la deuxième place du tournoi. Les internationaux devraient revenir peu à peu pour la fin de la saison. On devrait ainsi prochainement, retrouver sur les terrains Antoine Dupont ou Romain Ntamack avec Toulouse qui domine le Championnat.

Le Stade Toulousain leader se déplacera à Castres. Le Stade Rochelais, deuxième, ira sur la pelouse de Bordeaux Bègles. Lyon OU recevra Toulon. L'Aviron Bayonnais accueillera la Section Paloise. Dans le même temps l'USA Perpignan et Montpellier champion en titre se feront face tandis que l'ASM Clermont de Damien Penaud affronteront CA Brive. Mais l'un des matchs les plus attendus ce week-end est ce derby entre le Stade Français et le Racing 92. La "Pink Army" a concédé sa deuxième place aux dépens des jaunes et noirs lors de la 20e journée.

Castres Olympique - Stade Toulousain : samedi 25 mars, 15h00

: samedi 25 mars, 15h00 ASM Clermont - CA Brive : samedi 25 mars, 17h00

: samedi 25 mars, 17h00 Aviron Bayonnais - Section Paloise : samedi 25 mars, 17h00

: samedi 25 mars, 17h00 Lyon OU - RC Toulon : samedi 25 mars, 17h00

: samedi 25 mars, 17h00 USA Perpignan - Montpellier : samedi 25 mars, 17h00

: samedi 25 mars, 17h00 Bordeaux Bègles - Stade Rochelais : samedi 25 mars, 21h05

: samedi 25 mars, 21h05 Stade Français - Racing 92 : dimanche 26 mars, 21h05

Quel est le classement du Top 14 ?

Voici le classement à jour du Top 14 pour la saison 2022-2023. Le classement est mis à jour à la fin de chaque rencontre :

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2022-2023 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales. Vous pouvez zoomer sur les images ci-dessous pour voir le détail et également le télécharger ci-dessus :

© LNR

© LNR

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :