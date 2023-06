Top 14 : le programme des demi-finales

Nous connaissons désormais les affiches des demi-finales du Top 14, voici le programme.

Le Racing et Bordeaux-Bègles ont validé leurs tickets pour les demi-finales du top 14 prévues vendredi 8 et samedi 9 juin. Dans le détail, les Ciel et Blanc se sont imposés (33-20) face au Stade français, alors que Bordeaux s'est imposé au Lou (32-25). Le second match a livré une fin de match époustouflante, laissant les joueurs de Lyon sur le quai et dans l'incompréhension. "On est encore un peu sous le choc, j'essaye de comprendre comment on perd ce match. J'arrive pas à expliquer, il faut que je regarde le match. On a l'impression d'avoir le match en mains, et sur les quinze dernières minutes, on craque deux fois. C'est dur d'expliquer. J'ai pas toutes les réponses. Je ne pense pas que ce soit physique, on était là. L'UBB joue deux fois bien le coup" a expliqué Dylan Cretin après la rencontre

Notons également que Perpignan, dirigée l'année prochaine par Frank Azéma, a également sauvé sa peau ce week-end en battant Grenoble. Treizièmes de la phase régulière avec 43 points et malgré dix victoires dans l'élite, les Catalans ont remporté cette bataille, 19-33.

Quel est le classement du Top 14 ?

Voici le classement à jour du Top 14 pour la saison 2022-2023. Le classement est mis à jour à la fin de chaque rencontre :

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2022-2023 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales. Vous pouvez zoomer sur les images ci-dessous pour voir le détail et également le télécharger ci-dessus :

© LNR

© LNR

La Ligue nationale du rugby a dévoilé le calendrier de la saison 2023-2024 du championnat de France de Top 14 le 4 avril. En raison de la Coupe du monde en France qui se déroule du 8 septembre au 28 octobre, le calendrier est adapté et aménagé. Le championnat débutera comme prévu le 19 aout avec trois journées avant le match d'ouverture du Mondial entre la France et la Nouvelle Zélande. Durant la compétition, le championnat sera bien évidemment en pause, mais le Top 14 reprendra dès le lendemain de la finale du Mondial, le 29 octobre.

La 10e journée se tiendra le week-end du 23 décembre avec un Boxing Day et deux rencontres qui se tiendront le vendredi 22 décembre (à 19 heures et 21 heures) et les cinq autres le samedi 23, entre 14 heures et 21 heures. La LNR n'a pas encore précisé comment s'organiserait la journée suivante, le week-end du 30 décembre. Au début de l'année 2024, il y aura trois doublons pendant le Tournoi des Six Nations lors de France-Irlande (3 février, 14e journée), France-Italie (24 février, 16e journée) et pays de Galles-France (9 mars, 18e journée). Pur conclure ce calendrier rallongé, les barrages auront lieu le week-end du 18 juin, les demi-finales le week-end du 22 juin à Lille, et la finale se déroulera au stade Vélodrome de Marseille le 29 juin.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :