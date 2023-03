Top 14 : le Racing s'offre le derby, le classement

Le Racing 92 a remporté le derby face au Stade Français. Lyon OU et le Stade Toulousain se sont inclinés, les résultats de la 21e journée.

Le Racing 92 a gagné le derby parisien dimanche 26 mars aux dépens du Stade Français à l'issue de la 21e journée du Top 14. C'est la cinquième fois de suite que le club du Racing s'impose au Stade Jean Boin. Pourtant les hommes de Laurent Travers était mal embarqués avec une expulsion à la 31e minute de Veikoso Poloniati. Ses coéquipiers ont ensuite été galvanisés et ils ont réussi à prendre au final le dessus sur leur rival (13-17). "Quand je vois l'engagement et l'intensité ce soir, ça fait du bien. On aurait pu craquer mais les joueurs se sont transcendés. Ils étaient affamés", a reconnu après le match l'entraineur du Racing 92 qui est au 7e au classement. Du côté du Stade Français il y a eu beaucoup de déconvenue comme l'a expliqué le talonneur Laurent Panis, qui a estimé "être très déçu de notre prestation et notre indiscipline".

Toulon est en revanche parvenu à prendre la 6e place en battant à domicile le 4e, Lyon OU. Le leader, le Stade Toulousain n'a pas su enchaîné avec une troisième victoire consécutive en chutant à Castres Olympique. Montpellier s'en est sorti in-extremis à Perpignan (22-23). L'Aviron Bayonnais n'a pas brillé devant son public défait par la Section Paloise tout comme Bordeaux Bègles écrasé par le Stade Rochelais (6-36) tandis que l'ASM Clermont ne s'est pas fait surprendre à la maison contre Brive.

Castres Olympique - Stade Toulousain : 27-17

: 27-17 ASM Clermont - CA Brive : 38-10

: 38-10 Aviron Bayonnais - Section Paloise : 20-30

: 20-30 Lyon OU - RC Toulon : 23-27

: 23-27 USA Perpignan - Montpellier : 22-23

: 22-23 Bordeaux Bègles - Stade Rochelais : 6-36

: 6-36 Stade Français - Racing 92 : 13-17

Quel est le classement du Top 14 ?

Voici le classement à jour du Top 14 pour la saison 2022-2023. Le classement est mis à jour à la fin de chaque rencontre :

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2022-2023 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales. Vous pouvez zoomer sur les images ci-dessous pour voir le détail et également le télécharger ci-dessus :

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :