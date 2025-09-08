Top 14 : le Stade Toulousain déjà très en forme, le classement

Le championnat de France de rugby a fait son retour ce week-end à l'occasion de la première journée.

Le Top 14 a repris ses droits ce week-end avec la toute première journée du Top 14. Nouvelle saison, nouveaux effectifs, mais toujours les mêmes favoris. Le Stade Toulousain, à nouveau champion de France dans une finale folle face à Bordeaux l'année dernière, s'est parfaitement lancé ce dimanche en s'imposant sur la pelouse de Clermont et sera, sans aucun doute, de nouveau l'équipe à abattre. Dans un match d'abord rendu facile, les Bordelais ont eu du mal en fin de rencontre face à La Rochelle pour finalement leur offrir le point de bonus défensif. Le LOU a fait une forte impression face au Racing et sont d'ailleurs les premiers leaders de ce championnat de France de rugby. Dans les autres résultats de la journée on soulignera la déjà très précieuse victoire de Toulon sur la pelouse de Montpellier ou encore celle du Stade Français face au promu Montauban.

Quel est le calendrier du Top 14 ?

© Top 14 / LNR

© Top 14 / LNR

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :