Top 14 : le Stade Toulousain en tête, match fou entre Bayonne et Toulon, le classement

Le championnat de France de rugby a une nouvelle fois offert de grosses émotions à l'occasion de la 4e journée.

Toulouse est de retour ! Après la grosse gifle reçue à Montpellier la semaine dernière, les Toulousains se sont réveillés dans un derby très chaud face à Castres. Bonus offensif à la clé, les champions de France ont infligé 59 points aux Tarnais pour reprendre la place de leader.

Le choc de la journée était sans aucun doute entre les deux demi-finalistes de l'année dernière avec Bayonne et Toulon. Malgré une première période délicate, le RCT a su retourner la situation et revenir totalement dans la rencontre, pouvant même s'imposer. Mais dans les ultimes secondes, un drop de Segonds a crucifié les Varois.

Dans le reste des résultats, l'UBB s'est incliné sur la pelouse du Stade Français, Pau poursuit son bon début de saison après son écrasante victoire face au Lou, Perpignan n'a toujours pas gagné après sa défaite face à La Rochelle et Montauban a pris ses premiers points après un nul face à Montpellier 22-22.

Quel est le calendrier du Top 14 ?

© Top 14 / LNR

© Top 14 / LNR

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :