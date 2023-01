Top 14 : Toulouse assomme Montpellier, le classement

À l'issue de la 16e journée de Top 14, le Stade Toulousain conforte sa place de leader.

Avec la manière. Face à Montpellier, champion de France en titre en clôture de la 16e journée du Top 14, le Stade Toulousain a conforté sa place de leader en s'imposant 23-9 avec le bonus offensif. Malmené en première période, Toulouse a su faire le dos rond et compte désormais 8 points d'avance sur le Stade Français. "En première période, on a réalisé des séquences intéressantes, même si on n'a pas eu la capacité de breaker la défense montpelliéraine. On sentait quand même qu'on avait des possibilités, c'est l'indiscipline qui ne nous a pas permis de nous installer dans leur camp. Ça a s'est décanté en seconde période, grâce notamment à l'apport du banc, et puis surtout avec une énergie un peu différente et des garçons qui ont réussi à se lâcher complètement alors qu'ils étaient crispés au début" a expliqué Clément Poitrenaud après la rencontre.

Parmi les autres résultats de la journée, le Racing a crucifié La Rochelle à la sirène au terme d'un match fou 39-36, Lyon a largement dominé Clermont qui s'enfonce dans la crise. Toulon, malgré une mauvaise entame, s'est rassuré en s'imposant face à Pau alors que le Stade Français s'est incliné de sept points face au dernier Perpignan qui reste toutefois en queue de peloton.

Quel est le classement du Top 14 ?

Voici le classement à jour du Top 14 pour la saison 2022-2023. Le classement est mis à jour à la fin de chaque rencontre :

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2022-2023 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales. Vous pouvez zoomer sur les images ci-dessous pour voir le détail et également le télécharger ci-dessus :

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :