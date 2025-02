Top 14 : un trio au dessus de la mêlée, le classement

Entre deux journées du Tournoi des 6 Nations, le Top 14 a repris ses droits.

Toulouse est le nouveau leader de ce Top 14. Face à Clermont et sans ses internationaux, le Stade Toulousain a réalisé un véritable récital sur la pelouse de Clermont en plantant 35 points à l'extérieur. Grâce à cette victoire, les coéquipiers d'Antoine Dupont, présent avec les Bleus, sont les leaders du championnat. Derrière, à seulement trois longueurs, on retrouve le duo Bordeaux-Bègles et surtout Toulon. Les Varois se sont imposés avec la manière à Béziers face à Montpellier pour recoller à l'UBB qui s'est incliné face à Bayonne. Notons également l'immense exploit de Vannes qui s'est imposé sur la pelouse d'un Racing 92 toujours plus dans la crise malgré l'arrivée de Christophe Urios.

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2024-2025 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :