Top 14 : une dernière journée avec un gros suspense... Le classement et les derniers qualifiés pour les barrages

Fin de la phase régulière du championnat avec la toute dernière journée de Top 14.

L'heure des phases finale en Top 14... Ce samedi, la dernière journée du championnat de France se dispute à l'occasion d'un grand multiplex. Toulouse est déjà assuré de finir à la 1re place, mais le suspense concerne plus la lutte pour le deuxième ticket directement qualificatif pour les demi-finales à Marseille les 19 et 20 juin. Il se jouera entre Montpellier (2e, 78 points, + 234) et le Stade Français (3e, 78 points, + 210). Mais Montpellier à son destin en mains. S'ils font un meilleur ou un aussi bon résultat que le Stade Français, ils termineront 2e.

Derrière, ils sont quatre pour deux places. Pau est quasiment assuré de jouer les barrages. Pour le Racing 92 et Bordeaux-Bègles, c'est un ballottage très favorable. Mais trois points seulement séparent le Racing, 5e (70 points), de Clermont, 8e (67 points). Le club francilien a son destin entre les mains, mais la dernière journée est face au Stade Toulousain...

Le classement du Top 14

Les résultats

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :