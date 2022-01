Porte-drapeaux JO de Pékin 2022 : Tessa Worley et Kevin Rolland sélectionnés

PORTE-DRAPEAU. Ce sont les skieurs Tessa Worley et Kevin Rolland qui porteront le drapeau lors de la cérémonie d'ouverture.

Le CNSOF a tranché, Tessa Worley et Kevin Rolland seront les porte-drapeaux de la délégation tricolore lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin le 4 février prochain. Benjamin Daviet sera de son côté le porte drapeau de l'équipe de France paralympique. Médaillé de bronze en halfpipe à Sotchi en 2014, le skieur-freestyler Kevin Rolland (32 ans) a été choisi d'une façon "symbolique" trois ans après une terrible chute qui avait failli lui coûter la vie. Il sera accompagné par Tessa Worley, double championne du monde de slalom géant (2013, 2017) et victorieuse de la Coupe du monde de la spécialité en 2017.

Tessa Worley, ski alpin & Kevin Rolland, ski acrobatique

Benjamin Daviet, para ski nordique

Voici nos porte-drapeaux olympiques et paralympiques des Jeux de #Pékin2022 pic.twitter.com/XBLwqEujB5 — Equipe France (@EquipeFRA) January 26, 2022

"Je suis trop fier d'être porte-drapeau, heureux et reconnaissant. C'est incroyable. Il y a deux ans et demi je n'aurais jamais cru revenir aux Jeux. J'ai envie de donner cette énergie positive, communiquer avec les athlètes et échanger. Je vais être derrière eux. J'ai vécu deux Jeux olympiques avec une médaille à Sotchi en 2014 (bronze en half-pipe) et connu une grosse désillusion à Pyeongchang ; je me tiens à leur disposition car je connais les grands rendez-vous. Je ne suis pas là pour faire du coaching mais je serai un supporter à fond derrière tous les champions" a expliqué Kevin Rolland à L'Equipe ce mercredi 26 janvier.