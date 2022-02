Kevin Rolland : qui est le porte-drapeau français aux JO de Pékin 2022 ?

Revenu d'un terrible accident survenu en 2019, Kevin Rolland va participer cet hiver à ses troisièmes Jeux Olympiques à Pékin. Palmarès, accident, documentaire, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le skieur français, désigné porte-drapeau de la délégation française avec Tessa Worley.

Biographie Kevin Rolland. Kevin Rolland, âgé de 32 ans, est né le 10 août 1989 à Bourg-Saint-Maurice situé dans le département de la Savoie, en région Auvergne Rhône-Alpes. Licencié au club de la Plagne, le skieur acrobatique français s'illustre notamment en half-pipe. Véritable pointure de sa discipline, il intègre le circuit de la Coupe du Monde à seulement 16 ans. En 2007, il devient champion du monde junior. Deux années plus tard, il reproduit la même performance dans la cour des grands et devient champion du Monde sénior en 2009 à Inawashiro au Japon.

Présent aux deux dernières Olympiades d'Hiver à Sotchi en 2014 et à PyeongChang en 2018, Kevin Rolland aurait pu voir sa carrière et sa vie basculées en 2019 après un terrible accident. Revenu au haut niveau, il a été désigné porte-drapeau de la délégation française avec Tessa Worley par le grand public (ndlr : pour la première fois).

Quel est le palmarès de Kevin Rolland ?

Prodige de sa discipline, il devient champion du Monde sénior en 2009. Performance qu'il n'a réalisé qu'une seule fois. Deux médailles d'argent en 2011 et 2017, une médaille de bronze en 2017 complètent son palmarès aux Championnats du Monde. Kevin Rolland a aussi remporté à trois reprises le petit globe de cristal du half-pipe (2009, 2016 et 2017) avant que la discipline ne soit intégrée aux Jeux Olympiques. Compétition reine pour les skieurs, les X-Games ont été remportés trois fois aux Etats-Unis (2010, 2011 et 2016) et deux fois en Europe (2010 et 2011). Pour sa première apparition aux Jeux Olympiques de Sotchi en 2014, Kevin Rolland brille et s'empare de la médaille de bronze. Quatre années plus tard, il revient en Corée du Sud à PyeongChang plus motivé que jamais. Malheureusement, cela ne se passe pas comme prévu puisque Kevin Rolland chute lors de ses trois run et finit 11e du classement général.

Un terrible accident en 2019

Kevin Rolland aurait pu être absent à Pékin cet hiver. Le natif de Bourg-Saint-Maurice a frôlé la mort le 30 avril 2019. Ce jour là, il tente de battre le record du monde du saut le plus haut depuis un "quarter-pipe". Mais le champion de "half-pipe" chute lourdement et son pronostic vital est rapidement engagé. Admis au CHU de Grenoble, le bilan est lourd : coma, bassin luxé, vertèbres brisées, la rate, le foie et le pancréas en mauvais états, du sang dans le cerveau et dans les poumons, perforés par les côtes. Alors que le skieur était aux portes de la mort, Kevin Rolland se réveille finalement le jour de naissance de son premier fils, Rio. A son réveil, les médecins sont formels : plus de ski pour le Savoyard.

Résilience, un documentaire sur sa rééducation

Sa résurrection est digne des films hollywoodiens. Eurosport en a d'ailleurs fait un documentaire. Résilience retrace le parcours du combattant du Plagnard depuis 2019. Le film débute avec sa préparation à sa tentative de record du monde. Puis viennent les images du saut… et la lourde chute. Suivent les jours où Kevin Rolland reste alité tout en découvrant son fils pour la première fois. Pendant deux ans jusqu'aux Jeux Olympiques cet hiver, il a dû se remettre sur pied pour retrouver les skis et la compétition. Désormais papa de deux enfants, Rio et Dali, Kevin Rolland a retrouvé le haut niveau. Il a effectué son retour à Aspen lors des derniers Championnats du Monde où il a terminé 8e.

Porte-drapeau aux JO 2022, le graal

Désigné porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques de Pekin cet hiver, Kevin Rolland savoure : " Je suis trop fier d'être porte-drapeau, heureux et reconnaissant. C'est incroyable. Il y a deux ans et demi je n'aurais jamais cru revenir aux Jeux ". Le Savoyard va partager cette expérience avec la skieuse française Tessa Worley. Tous deux ont été désignés par leurs pairs olympiens, des " ambassadeurs " issus des trois fédérations olympiques d'hiver (ski, sports de glace et hockey sur glace), choisis par le public.