NBA : Wembanyama dans l'histoire, les résultats et programme

La saison de NBA touche à sa fin, découvrez l'intégralité des résultats et des classements.

La fin de la saison NBA approche à grand pas et nous connaissons désormais les affiches des playoffs. Qui sera champion cette année ? Une chose est sûre, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama sont annoncés clairement comme des grands favoris avec une série de victoires impressionnante sur cette fin de saison. Mais attention au champion en titre, le Thunder, leader quasi incontesté de la ligue, et qui pourrait se frotter aux Spurs en finale de conférence. A l'Est, les Pistons de Detroit, Boston et les Knicks devraient se jouer la place en finale.

Le Français est également en lice pour le titre de MVP face à Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), lauréat l'an dernier, et Nikola Jokic (Denver Nuggets). Ce mardi 21 avril il a été élu défenseur de l'année à l'unanimité avec 500 points sur 500, une grande première dans l'histoire du basket.

Résultats

Dès la fin des rencontres, les résultats seront mis à jour en quelques minutes.

Calendrier de la NBA

Vous pouvez découvrir les prochaines rencontres de la saison régulière de NBA à travers notre calendrier.

Derniers résultats

08:38 - Le Français élu meilleur défenseur de l'année A l'unanimité et c'est une grande première ! Le Français, avec 500 points, devance Holmgren qui termine 2e avec 239 points (76 deuxièmes places et 11 troisièmes), loin devant Thompson, 3e avec 60 points (9 deuxièmes places, 33 troisièmes). Gobert est lui quatrième (41 points).

Classements NBA

Découvrez les classements finaux de la conférence Ouest et de la conférence Est avec le ratio en pourcentage au fil de la saison.

La saison régulière de la NBA a eu lieu entre le 21 octobre 2025 et le 4 juin 2026 pour les finales. Les dates importantes

21 octobre 2025 : opening night et début de la saison régulière NBA 2025-26 avec la remise des bagues à Oklahoma City

opening night et début de la saison régulière NBA 2025-26 avec la remise des bagues à Oklahoma City 31 octobre 2025 : début de la NBA Cup 2025

début de la NBA Cup 2025 1er novembre 2025 : Pistons – Mavericks dans le cadre du NBA Mexico City Game 2025

: Pistons – Mavericks dans le cadre du NBA Mexico City Game 2025 9 et 10 décembre 2025 : quarts de finale de la NBA Cup

quarts de finale de la NBA Cup 13 au 16 décembre 2025 : Final Four de la NBA Cup à Las Vegas

Final Four de la NBA Cup à Las Vegas 25 décembre 2025 : NBA Christmas Day 2025

NBA Christmas Day 2025 15 janvier 2026 : NBA Berlin Games 2026 (Magic – Grizzlies)

NBA Berlin Games 2026 (Magic – Grizzlies) 18 janvier 2026 : NBA London Games 2026 (Magic – Grizzlies)

NBA London Games 2026 (Magic – Grizzlies) 19 janvier 2026 : Martin Luther King Day

Martin Luther King Day 5 février 2026 : NBA Trade deadline

NBA Trade deadline Du 13 au 15 février 2026 : NBA All-Star Weekend à Los Angeles

NBA All-Star Weekend à Los Angeles 20 février 2026 : reprise de la saison régulière

reprise de la saison régulière 12 avril 2026 : fin de la saison régulière

fin de la saison régulière 14-17 avril 2026 : NBA Play-In Tournament 2026

NBA Play-In Tournament 2026 Du 19 avril au 15 juin 2026 : Playoffs NBA 2026

Playoffs NBA 2026 Mai 2026 : NBA Draft Lottery

NBA Draft Lottery 4 juin 2026 : début des Finales NBA

Chaque franchise de NBA dispute 82 rencontres en saison régulière. À la fin de cette saison régulière, les huit meilleures franchises de chaque conférence sont classées de 1 à 8. Le 1er affronte le 8e, le 2e est opposé au 7e,... Les gagnants du premier tour accèdent aux demi-finales de conférence, les vainqueurs du deuxième tour passent aux finales de conférence. Les champions de chaque conférence s'affrontent lors des finales NBA. Les séries se disputent au meilleur des 7 matchs qui sont jouées en format 2-2-1-1-1, depuis la saison 2013-2014.

Depuis la saison 2020-2021, le play-in a fait son apparition en NBA dans lequel les équipes classées de la 7e à la 10e place disputent un mini tournoi. Le 7e et le 8e de chaque conférence s'affrontent dans un match, où le vainqueur est qualifié en 7e position des playoffs. Le vaincu affronte le vainqueur de la rencontre entre le 9e et le 10e de chaque conférence, où le gagnant du match se qualifie pour les playoffs à la 8e place.

En NBA, il y a 30 franchises réparties en deux conférences :

Conférence Ouest :

Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder Phoenix Suns Portland Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Conférence Est :

Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphie Sixers Toronto Raptors Washington Wizards

Évènement prestigieux de la NBA, le All-star Game regroupe les meilleurs joueurs le temps d'un week-end. Plusieurs épreuves sont organisées comme le concours à trois points, le concours de dunk, le "skills challenge" et en clôture, un match de gala entre les superstars de la ligue de basket-ball américaine.

Détenteur des droits TV de la NBA, Amazon diffusera 86 matchs cette saison. BeIN Sports diffusera désormais toutes les autres rencontres avec l'émission NBA extra tous les midis.

Les Boston Celtics sont les derniers vainqueurs de la NBA. Découvrez le palmarès de la NBA depuis l'année 2000 :