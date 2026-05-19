NBA : Wembanyama en feu en finale de conférence, un shoot sorti de nulle part, les résultats et images

Victor Wembanyama a réalisé une prestation XXL en finale de conférence ce mardi 19 mai.

Victor Wembanyama est en feu ! Malgré la déception de ne pas avoir été élu MVP de la saison, la start française a fait le show face au champion en titre, sur son parquet, pour le premier match de la finale de conférence. Sa ligne de statistique est phénoménale avec un temps de jeu monstrueux, le plus important de sa carrière. Un shoot sorti de nul part en prolongation a permis aux Spurs d'assommer le Thunder en égalisant à 30 secondes de la fin... Ses stats 41 PTS | 24 REB | 3 AST | 3 BLK | 48 MIN. "Il en faut beaucoup pour gagner ce genre de matches. Il faut y aller avec les tripes, de l'expérience, et un match comme celui-là est le meilleur moyen d'en acquérir : on a joué cinq quart-temps (quatre de douze minutes et dix minutes de prolongation). On continue d'apprendre. [...] On veut tout gagner et on a cette chance d'avoir des gens autour de nous (chez les Spurs) qui savent exactement faire ça. Tout le monde travaille pour qu'on ait cette opportunité, ils ont vécu de nombreux triomphes (cinq titres entre 1999 et 2014) et si on a cette chance aujourd'hui, c'est aussi grâce à tout ce qu'ils ont construit" a lancé Wemby après le match.

Résultats

Dès la fin des rencontres, les résultats seront mis à jour en quelques minutes.

Calendrier de la NBA

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Derniers résultats

09:30 - Le mauvais match de Shai Gilgeous-Alexander Il termine avec 24 points en 51 minutes et un très mauvais 7/23 au shoot… "Je dois être meilleur, surtout contre une équipe de ce niveau", admet le MVP du Thunder, qui se retrouve face à un défi autrement plus compliqué que lors des matchs précédents. 09:00 - Le prochain rdv des Spurs San Antonio a désormais rendez-vous mercredi pour le match 2, de nouveau à Oklahoma City. "Ce n’est que le début du travail, je n’ai pas encore eu le temps de me développer autant que je voudrais, il reste encore beaucoup de matchs, rien n’est fait", a-t-il conclu en français. "Je suis bien conscient que si je peux jouer 49 minutes et être performant, c’est grâce au travail fait l‘été. Je suis reconnaissant du travail qu’on a fait depuis des années." 08:30 - "Un effort collectif pour Wemby" "C’était un superbe effort de tout le monde", a-t-il fait remarquer. "Physiquement, je me sens fatigué, mais pas autant que à quoi on s’attend avec l’adrénaline, ça va redescendre et je pense que je vais plutôt bien dormir ce soir. Le message, est, que comme équipe, nous sommes prêts à aller dans chaque environnement, chaque endroit contre tout le monde", a-t-il ajouté. "Nous devons apprendre mais nos efforts doivent primer sur ceux de tous les autres, et ce soir nous l’avons fait sans relâche. Tout le monde était très connecté aujourd’hui. Un match comme ce soir, c’est la meilleure manière de prendre de l’expérience." 08:10 - Pas MVP, Wemby en a fait une affaire personnelle A l’issue de la rencontre, il a reconnu s’être servi de cette déception pour briller, à la réponse d’un journaliste lui demandant s’il en avait fait une affaire personnelle contre Gilgeous-Alexander. "Oui, bien sûr, je pense que vous venez juste de le dire. Je dois apprendre et je veux ce trophée plusieurs fois dans ma carrière", a-t-il répondu à une autre question sur le sujet. "Est-ce que je me sens comme le meilleur joueur du monde actuellement? Je me sens fatigué et ce n’est pas une question que je me pose actuellement. On verra. Le monde est peuplé de 8 milliards de personnes, il y a donc huit milliards d’avis." LIRE PLUS

Classements NBA

Découvrez les classements finaux de la conférence Ouest et de la conférence Est avec le ratio en pourcentage au fil de la saison.

La saison régulière de la NBA a eu lieu entre le 21 octobre 2025 et le 4 juin 2026 pour les finales. Les dates importantes

21 octobre 2025 : opening night et début de la saison régulière NBA 2025-26 avec la remise des bagues à Oklahoma City

opening night et début de la saison régulière NBA 2025-26 avec la remise des bagues à Oklahoma City 31 octobre 2025 : début de la NBA Cup 2025

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quarts de finale de la NBA Cup 13 au 16 décembre 2025 : Final Four de la NBA Cup à Las Vegas

Final Four de la NBA Cup à Las Vegas 25 décembre 2025 : NBA Christmas Day 2025

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NBA Berlin Games 2026 (Magic – Grizzlies) 18 janvier 2026 : NBA London Games 2026 (Magic – Grizzlies)

NBA London Games 2026 (Magic – Grizzlies) 19 janvier 2026 : Martin Luther King Day

Martin Luther King Day 5 février 2026 : NBA Trade deadline

NBA Trade deadline Du 13 au 15 février 2026 : NBA All-Star Weekend à Los Angeles

NBA All-Star Weekend à Los Angeles 20 février 2026 : reprise de la saison régulière

reprise de la saison régulière 12 avril 2026 : fin de la saison régulière

fin de la saison régulière 14-17 avril 2026 : NBA Play-In Tournament 2026

NBA Play-In Tournament 2026 Du 19 avril au 15 juin 2026 : Playoffs NBA 2026

Playoffs NBA 2026 Mai 2026 : NBA Draft Lottery

NBA Draft Lottery 4 juin 2026 : début des Finales NBA

Chaque franchise de NBA dispute 82 rencontres en saison régulière. À la fin de cette saison régulière, les huit meilleures franchises de chaque conférence sont classées de 1 à 8. Le 1er affronte le 8e, le 2e est opposé au 7e,... Les gagnants du premier tour accèdent aux demi-finales de conférence, les vainqueurs du deuxième tour passent aux finales de conférence. Les champions de chaque conférence s'affrontent lors des finales NBA. Les séries se disputent au meilleur des 7 matchs qui sont jouées en format 2-2-1-1-1, depuis la saison 2013-2014.

Depuis la saison 2020-2021, le play-in a fait son apparition en NBA dans lequel les équipes classées de la 7e à la 10e place disputent un mini tournoi. Le 7e et le 8e de chaque conférence s'affrontent dans un match, où le vainqueur est qualifié en 7e position des playoffs. Le vaincu affronte le vainqueur de la rencontre entre le 9e et le 10e de chaque conférence, où le gagnant du match se qualifie pour les playoffs à la 8e place.

En NBA, il y a 30 franchises réparties en deux conférences :

Conférence Ouest :

Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder Phoenix Suns Portland Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Conférence Est :

Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphie Sixers Toronto Raptors Washington Wizards

Évènement prestigieux de la NBA, le All-star Game regroupe les meilleurs joueurs le temps d'un week-end. Plusieurs épreuves sont organisées comme le concours à trois points, le concours de dunk, le "skills challenge" et en clôture, un match de gala entre les superstars de la ligue de basket-ball américaine.

Détenteur des droits TV de la NBA, Amazon diffusera 86 matchs cette saison. BeIN Sports diffusera désormais toutes les autres rencontres avec l'émission NBA extra tous les midis.

Les Boston Celtics sont les derniers vainqueurs de la NBA. Découvrez le palmarès de la NBA depuis l'année 2000 :