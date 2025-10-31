NBA : Wembanyama et les Spurs en feu, résultats de la nuit, classements et le calendrier

La nouvelle saison NBA a débuté mercredi 21 octobre avec de grosses attentes sur Victor Wembanyama.

Palmarès Avec le même socle de joueurs, le Thunder d'Oklahoma se présente comme le grand favori de la saison. A l'Ouest, on suivra les Rockets de Kevin Durant ou encore les Nuggets de Denver avec Nikola Jokic et peut-être les Lakers de Luka Doncic et LeBron James qui pourrait vivre sa dernière saison. À l'Est, les Cavaliers de Cleveland ou encore les Knicks de New York sont les principaux favoris. Les Clippers ou encore les 76ers seront également à suivre avec Leonard et Embid si les deux joueurs sont épargnés par les blessures. Bien évidemment, on ne doit pas oublier les Spurs de San Antonio. Auteurs d'une pré saison parfaite, une première depuis plusieurs années, les Texans de Wembanyama affichent vraiment de grosses ambitions pour cette saison. Au total, ils seront 19 joueurs français sur la ligne de départ, un record pour la France. Noa Essengue (Chicago), Joan Beringer (Minnesota), Nolan Traoré (Brooklyn), Noah Penda (Orlando), Maxime Raynaud (Sacramento) et Mohamed Diawara (New York) sont les petits nouveaux de la saison. Classements NBA Découvrez les classements de la conférence Ouest et de la conférence Est avec le ratio en pourcentage au fil de la saison. Résultats Dès la fin des rencontres, les résultats seront mis à jour en quelques minutes. Calendrier de la NBA Vous pouvez découvrir les 25 prochaines rencontres de la saison régulière de NBA à travers notre calendrier.

08:14 - Les Spurs imbattables Quel début de saison canon des Spurs de Wembanyama. La franchise texane a enchaîné une cinquième victoire de rang, cette fois face au Miami Heat, (107-101), signant un début de saison inédit dans l'histoire de la franchise. Victor Wembanyama a réalisé une nouvelle performance incroyable, compilant 27 points, 18 rebonds, 6 passes et 5 contres en 39 minutes.

La saison régulière de la NBA a eu lieu entre le 21 octobre 2025 et le 4 juin 2026 pour les finales. Les dates importantes

Chaque franchise de NBA dispute 82 rencontres en saison régulière. À la fin de cette saison régulière, les huit meilleures franchises de chaque conférence sont classées de 1 à 8. Le 1er affronte le 8e, le 2e est opposé au 7e,... Les gagnants du premier tour accèdent aux demi-finales de conférence, les vainqueurs du deuxième tour passent aux finales de conférence. Les champions de chaque conférence s'affrontent lors des finales NBA. Les séries se disputent au meilleur des 7 matchs qui sont jouées en format 2-2-1-1-1, depuis la saison 2013-2014.

Depuis la saison 2020-2021, le play-in a fait son apparition en NBA dans lequel les équipes classées de la 7e à la 10e place disputent un mini tournoi. Le 7e et le 8e de chaque conférence s'affrontent dans un match, où le vainqueur est qualifié en 7e position des playoffs. Le vaincu affronte le vainqueur de la rencontre entre le 9e et le 10e de chaque conférence, où le gagnant du match se qualifie pour les playoffs à la 8e place.

En NBA, il y a 30 franchises réparties en deux conférences :

Conférence Ouest :

Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder Phoenix Suns Portland Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Conférence Est :

Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphie Sixers Toronto Raptors Washington Wizards

Évènement prestigieux de la NBA, le All-star Game regroupe les meilleurs joueurs le temps d'un week-end. Plusieurs épreuves sont organisées comme le concours à trois points, le concours de dunk, le "skills challenge" et en clôture, un match de gala entre les superstars de la ligue de basket-ball américaine.

Détenteur des droits TV de la NBA, Amazon diffusera 86 matchs cette saison. BeIN Sports diffusera désormais toutes les autres rencontres avec l'émission NBA extra tous les midis.

Les Boston Celtics sont les derniers vainqueurs de la NBA. Découvrez le palmarès de la NBA depuis l'année 2000 :