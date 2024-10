NBA 2024-2025 : débuts mitigés pour Wembanyama, les classements des conférences Est et Ouest

La saison de NBA est lancée avec de nombreux français engagés sur tous les parquets.

Après une première année de rookie en NBA, Victor Wembanyama est attendu pour confirmer tous les espoirs placés en lui et surtout rapprocher les Spurs des play-offs. C'est d'ailleurs l'objectif affiché pour le Français, vice champion olympique cet été à Paris. "L'objectif, c'est d'atteindre le play-in ou les play-offs ". Pour y parvenir, les Spurs ont recruté un élément très fort avec le meneur et légende de la NBA, Chris Paul. "Je me souviens de regarder Chris à la télé quand j'étais petit. Il n'est ici que depuis une semaine, mais on apprend déjà énormément juste en le regardant. Je suis très enthousiaste à l'idée de jouer avec lui."

En NBA, Wemby ne sera pas le seul français engagé car les non puristes l'ont peut être oublié, les numéros 1 et 2 de la dernière draft sont des Français et sont très attendus. Zaccharie Risacher, numéro 1, sera associé chez les Hawks à l'un des meilleurs meneurs de la ligue américaine, Trae Young. Numéro 2 de la draft, Alexandre Sarr sera lui aussi très attendu du côté de Washington avec un certain Bilal Coulibaly dans une véritable "french connection" qui promet. Dans cette nouvelle saison de NBA, on suivra bien évidemment les Nicolas Batum, Rudy Gobert ou encore Guershon Yabusele, qui a profité de ses excellents JO pour s'offrir un nouveau rêve avec les Sixers.

Suivez les classements de NBA tout au long de la saison