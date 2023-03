Classement ATP : Alcaraz numéro 1, Nadal sort du top 10

Le classement ATP a été chamboulé avec la fin d'Indian Wells. Alcaraz reprend les rênes du tennis mondial et surtout, Rafael Nadal quitte le top 10, une première depuis 2005...

Lundi 20 mars 2023 restera une date historique. Carlos Alcaraz, après son titre à Indian Wells, a reconquis la place de numéro 1 mondial aux dépens de Novak Djokovic exclu des Etats-Unis pour des raisons sanitaires. Revenu il y a peu sur les courts et à 19 ans, le jeune espagnol a déjà rechipé le trône du tennis mondial en empochant son 3e Masters 1000. Il a battu Danil Medvedev qui était resté sur 19 victoires consécutives et 3 titres (Dubai, Doha et Rotterdam).

Dans le même temps donc, Novak Djokovic est redevenu le numéro 2 mondial. Le Serbe aurait en réalité pu conserver cette première place mondiale s'il n'était pas interdit de territoire par les Etats-Unis. "Nole" refuse de s'injecter une dose de vaccin par convictions personnelles alors que celle ci est nécessaire pour pénétrer sur le territoire américain. Cela a évidemment des conséquences sur le classement ATP.

Le grand renversement de ce classement ATP est aussi la descente à la 13e place de Rafael Nadal. L'ex numéro 1 mondial a quitté pour la première fois depuis 2005 le top 10 mondial. L'homme aux 22 titres du Grand Chelem a, pendant 912 semaines, soit 17 ans et 11 mois, joué les premiers rôles. Jamais un joueur n'a pu se maintenir aussi longtemps au sommet. L'Espagnol a indéniablement été aidé par ses performances hors normes sur terre battue. Le roi de la terre battue qui sera absent du Masters 1000 de Miami prépare son retour à la compétition qui devrait s'effectuer à Monte-Carlo le 15 avril prochain.

Ce Masters 1000 d'Indian Wells a également profité à Félix Auger-Aliassime qui a grapillé 4 places en se positionnant désormais 6e mondial. Taylor Fritz qui n'a pas réussi à conserver son titre a perdu 5 places et est dorénavant 10e. Jannik Sinner, demi-finaliste, le talonne. Frances Tiafoe poursuit sa progression en se hissant à la 14e place. L'une des plus belles progressions est celle de Jack Draper qui est monté de 13 places (43e). L'autre britannique, Andy Murray se retrouve ce lundi aux portes du top 50. Stan Wawrinka, 100e, s'est redonné une chance d'être compétitif en se hissant à la 87e place. Chez les Français, Richard Gasquet a réhaussé son classement en redevenant 40e mondial. Adrian Mannarino a pris 6 places (62) et Hugo Gaston a réintégré le top 100 (98e).

Quel est le classement ATP ?

Lundi 20 mars, en décrochant son 3e Masters 1000 à Indian Wells, Carlos Alcaraz a repris la place de numéro 1 mondial. Novak Djokovic a été rétrogradé second. Rafael Nadal a quitté pour la première fois depuis 2005, le top 10 mondial. Le classement ATP :

Quel est le classement de l'ATP Race ?

Le classement de la Race est dominé par le Serbe Novak Djokovic, vainqueur du premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Quelles sont les différences entre le classement ATP et le classement de la Race ?

Contrairement au classement ATP "classique", qui est actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de l'ATP Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule progressivement les dix-huit meilleurs résultats.

Le classement ATP consiste à attribuer des points en fonction des performances de chaque joueur pendant les grandes compétitions. Au total, ce sont 18 compétitions qui sont prises en compte et les points accumulés sont valables sur 52 semaines. Ainsi, par exemple, le vainqueur d'un grand chelem engrange 2000 points, le finaliste 1200 points, le demi-finaliste 720 points et ainsi de suite. Pour chaque grand tournoi les points ne sont pas les mêmes, car au masters 1000 la victoire attribue 1000 points, la finale 600 points, et la demi-finale 360.

Le classement est actualisé toutes les semaines et les points sont valables un an, mais au lieu d'être additionnés, ils sont comparés. Dans d'autres termes, la performance du joueur sur une compétition de l'année en cours est comparée à celle de la même compétition l'année écoulée. Les points obtenus sont additionnés à son total pour obtenir un nouveau total de la semaine, pour un nouveau classement qui sort chaque lundi.