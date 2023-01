Classement ATP : qui sera numéro 1 après l'Open d'Australie ? Les scénarios

Le premier tournoi du Grand Chelem pourrait dévoiler un tout nouveau numéro 1 mondial après le forfait de l'Espagnol Carlos Alcaraz.

Qui sera le prochain numéro 1 mondial ? Forfait pour l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'Espagnol Carlos Alcaraz pourrait perdre sa place de numéro 1 mondial acquis à la fin de l'année 2022 après sa victoire à l'US Open. Si l'Espagnol peut tout de même conserver ce rang, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic peuvent le déloger en cas de bon parcours à Melbourne.

Dans le détail :

Carlos Alcaraz restera numéro 1 mondial si Casper Ruud n'atteint pas la finale du Grand Chelem et que Novak Djokovic ou Stefanos Tsitsipas ne remportent pas le titre. Dans l'hypothèse où le Serbe ou le Grec est sacré en finale face au Norvégien, Alcaraz passerait même troisième.

Ruud sera numéro 1 mondial s'il remporte l'Open d'Australie ou atteint la finale sans s'y faire battre par Stefanos Tsitsipas ou Novak Djokovic.

Stefanos Tsitsipas sera numéro 1 mondial s'il remporte l'Open d'Australie

Novak Djokovic pourrait redevenir numéro 1 mondial en cas de victoire à l'Open Australie ou s'il arrive en finale.

Quel est le classement ATP ?

Depuis le lundi 12 septembre, Daniil Medvedev a perdu sa place de numéro 1 mondial au profit de l'Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur de l'US Open 2022. Le classement ATP :

Quel est le classement de l'ATP Race ?

Le classement de la Race sera actualisé dans quelques semaines après les premiers tournois de l'année 2023.

Quelles sont les différences entre le classement ATP et le classement de la Race ?

Contrairement au classement ATP "classique", qui est actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de l'ATP Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule progressivement les dix-huit meilleurs résultats.

Le classement ATP consiste à attribuer des points en fonction des performances de chaque joueur pendant les grandes compétitions. Au total, ce sont 18 compétitions qui sont prises en compte et les points accumulés sont valables sur 52 semaines. Ainsi, par exemple, le vainqueur d'un grand chelem engrange 2000 points, le finaliste 1200 points, le demi-finaliste 720 points et ainsi de suite. Pour chaque grand tournoi les points ne sont pas les mêmes, car au masters 1000 la victoire attribue 1000 points, la finale 600 points, et la demi-finale 360.

Le classement est actualisé toutes les semaines et les points sont valables un an, mais au lieu d'être additionnés, ils sont comparés. Dans d'autres termes, la performance du joueur sur une compétition de l'année en cours est comparée à celle de la même compétition l'année écoulée. Les points obtenus sont additionnés à son total pour obtenir un nouveau total de la semaine, pour un nouveau classement qui sort chaque lundi.