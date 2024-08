Classement ATP : Sinner reste n°1 mondial malgré son retrait de points, le classement

Malgré le retrait de ses points du tournoi d'Indian Wells, l'Italien reste numéro 1 mondial.

Pas véritable changement pour Jannik Sinner au classement ATP. L'Italien, contrôlé positif il y a quelques mois du côté d'Indian Wells, n'a pas été suspendu, mais a officiellement perdu ses points du tournoi américain. Au total, le numéro 1 mondial a perdu 400 points dans la bataille, mais reste très largement en tête devant Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Il compte 1900 points d'avance sur le Serbe qui défendra son titre dans quelques jours.

Quel est le classement ATP ?

Jannik Sinner est numéro 1 mondial depuis Roland-Garros, mais la lutte s'annonce acharnée. Le classement ATP :

Quel est le classement de l'ATP Race ?

Le premier classement ATP Race est mené par l'Italien Jannik Sinner. Avec son doublé Roland-Garros et Wimbledon, Carlos Alcaraz se rapproche de l'Italien.

Quelles sont les différences entre le classement ATP et le classement de la Race ?

Contrairement au classement ATP "classique", qui est actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de l'ATP Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours.

Le classement ATP consiste à attribuer des points en fonction des performances de chaque joueur pendant les grandes compétitions. Au total, les points accumulés sont valables sur 52 semaines.

Chaque tournoi attribue un nombre de point différent. En Grand Chelem, le vainqueur acquière 2000 points, le finaliste 1200, le demi finaliste 720, … En master 1000 la victoire permet d'obtenir 1000 points, la finale 600, … Une victoire en ATP 500 rapporte 500 points, 250 pour les ATP 250, entre 50 et 175 points pour les tournois Challenger et entre 15 et 25 points pour les tournois Futures.

Le classement est actualisé toutes les semaines et les points sont valables un an. Le classement ATP correspond donc à l'ensemble des points obtenu par un joueur sur les 52 dernières semaines. Chaque lundi, le joueur perd donc les points obtenu un an auparavant.