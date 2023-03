Tirreno-Adriatico 2023 : Ganna écrase le chrono, le classement de la 1ère étape

Au terme de la première étape de ce Tirreno Adriatico 2023, c'est l'ancien champion du monde du chrono Filippo Ganna qui s'est imposé.

Dans des conditions exécrables avec de la pluie, de la grêle, du vent et de la fraicheur contrairement au soleil qui a rayonné sur les Strade Bianche ce week-end, le Tirreno Adriatico a officiellement débuté ce lundi 6 mars avec un contre la montre inaugural. Long de 11,5km entre Lido di Camaiore, le parcours n'avait aucune difficulté si ce n'est la météo et la chaussée glissante. Le parcours était "simplement" composé d'une grande ligne droite, un demi tour et une nouvelle grande ligne droite.

Si à ce petit jeu on s'attendait à un très bon temps du Belge Wout van Aert qui faisait son grand retour à la compétition (il ne l'a pas fait à fond et termine très loin), le meilleur temps a été très longtemps occupé par le champion de France du chrono Bruno Armirail avant que les favoris du jour ne prennent la route. Parmi eux, Magnus Sheffield. Impressionnant, le coureur de 20 ans a réalisé un chrono du tonnerre avec une moyenne de plus de 53km/h, mais a finalement perdu sa première place dans les dernières minutes au profit du champion d'Allemagne du chrono Lennard Kamna et surtout l'Italien Filippo Ganna qui a écrasé ce chrono. Parmi les favoris de ce Tirreno, Julian Alaphilippe a réalisé un bon chrono, mais n'a pas joué le top 10 alors que Jai Hindley, Ben O'Connor, Tao Geoghegan Hart, Aleksandr Vlasov ou encore Primoz Roglic qui faisait son grand retour à la compétition après la Vuelta, ont tous terminé en dehors du top 10.

Quel est le classement ?

Voici le classement du Tirreno Adriatico après le contre la montre inaugural ce lundi 6 mars

Filippo Ganna Lennard Kamna +28s Magnus Sheffield +31s Michael Hepburn +33s Brandon Mcnulty +36s Thymen Arensman+39s Joao Almeida +41s Andreas Leknessund +41s Casper Pedersen +47s Wilco Kelderman +48s

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty), Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team), Axel Zingle, Victor Lafay (Cofidis) ou encore Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Wout Van Aert (Jumbo-Visma, Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) et Peter Sagan (TotalEnergies), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), Fernando Gaviria (Movistar Team), Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) Nacer Bouhanni (Team Arkéa-Samsic) Ben O'Connor (AG2R Citroën Team), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Mikel Landa, Damiano Caruso, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Jai Hindley, Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), Guillaume Martin (Cofidis), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Tao Geoghegan Hart, Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), Primoz Roglic, Wilco Kelderman (Jumbo-Visma), Enric Mas (Movistar Team), Warren Barguil, Cristian Rodriguez (Team Arkéa-Samsic), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Joao Almeida, Adam Yates, Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Michael Woods (Israel-Premier Tech) et autre Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa).

Les coureurs ont rendez-vous avec sept étapes dans cette course mythique. Concernant le parcours, il y en aura pour tous les goûts avec une première étape de contre-la-montre puis des étapes pour sprinteurs et enfin pour les grimpeurs puncheurs de ce Tirreno-Adriatico

Étape 1 Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (ITT), 11.5 KM

Étape 2 Camaiore-Follonica, 209 KM

Étape 3 Follonica-Foligno, 216 KM

Étape 4 Greccio-Tortoreto, 219 KM

Étape 5 Morro d'Oro-Sarnano-Sassotetto, 168 KM

Étape 6 Osimo Stazione-Osimo, 194 KM

Étape 7 San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto, 154 KM

Fondé en 1966, cette épreuve du Tirreno-Adriatico attire chaque année des vainqueurs de Grands Tours comme Alberto Contador, Vincenzo Nibali ou Tadej Pogacar.