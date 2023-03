Tirreno-Adriatico 2023 : Jakobsen s'impose sur la 2e étape, Ganna toujours leader, le classement

Après un contre la montre inaugural remporté par Filippo Ganna lundi 6 mars, la seconde étape ce mardi 7 mars a été réglée par Jakobsen par au terme d'un sprint massif.

La deuxième étape du Tirreno Adriatico ce mardi 7 mars était destinée aux sprinteurs. Longue de 210km entre Camaiore et Follonica, cette dernière ne présentait pas de difficulté sur l'ensemble du parcours malgré la boucle de 21,4 km avec une côte de 1,3 km à 6% à 10 km de l'arrivée. Dès le début de l'étape, une échappée composée de Davide Bais (EOLO-Kometa), Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Stefano Gandin (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Corratec) et Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) n'a jamais vraiment pris le large et a compté seulement 2 à 3 minutes d'avance sur le peloton qui était contrôlé par les équipes de sprinteurs et notamment la Team Jayco AlUla de Dylan Groenewegen et la Soudal-Quick Step de Fabio Jakobsen.

Dans la seconde partie de la course, Davide Bais a laissé ses compagnons à 73km de l'arrivée avant que Stefano Gandin ne fasse de même à moins de 68km de la ligne. Deux hommes en moins, mais un regain de forme pour les trois rescapés qui ont augmenté leur avance en passant de 40 secondes d'avance à environ 1'30 en quelques kilomètres. Trop peu tout de même face au rythme du peloton qui est revenu à 20 kilomètres de l'arrivée . La petite cote n'a pas été propice à des attaques malgré l'accélération de la Jumbo de Wout van Aert. Dans l'emballage final, les équipes de sprinteurs ont finalement pris les devants et c'est donc Fabio Jakobsen, le champion d'Europe, qui s'est imposé à Follonica.

Quel est le classement ?

Voici le classement du Tirreno Adriatico après deux étapes :

Filippo Ganna Lennard Kamna +28s Magnus Sheffield +31s Michael Hepburn +33s Brandon Mcnulty +36s Thymen Arensman+39s Joao Almeida +41s Andreas Leknessund +41s Casper Pedersen +47s Wilco Kelderman +48s

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty), Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team), Axel Zingle, Victor Lafay (Cofidis) ou encore Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Wout Van Aert (Jumbo-Visma, Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) et Peter Sagan (TotalEnergies), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), Fernando Gaviria (Movistar Team), Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) Nacer Bouhanni (Team Arkéa-Samsic) Ben O'Connor (AG2R Citroën Team), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Mikel Landa, Damiano Caruso, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Jai Hindley, Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), Guillaume Martin (Cofidis), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Tao Geoghegan Hart, Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), Primoz Roglic, Wilco Kelderman (Jumbo-Visma), Enric Mas (Movistar Team), Warren Barguil, Cristian Rodriguez (Team Arkéa-Samsic), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Joao Almeida, Adam Yates, Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Michael Woods (Israel-Premier Tech) et autre Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa).

Les coureurs ont rendez-vous avec sept étapes dans cette course mythique. Concernant le parcours, il y en aura pour tous les goûts avec une première étape de contre-la-montre puis des étapes pour sprinteurs et enfin pour les grimpeurs puncheurs de ce Tirreno-Adriatico

Étape 1 Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (ITT), 11.5 KM

Étape 2 Camaiore-Follonica, 209 KM

Étape 3 Follonica-Foligno, 216 KM

Étape 4 Greccio-Tortoreto, 219 KM

Étape 5 Morro d'Oro-Sarnano-Sassotetto, 168 KM

Étape 6 Osimo Stazione-Osimo, 194 KM

Étape 7 San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto, 154 KM

Fondé en 1966, cette épreuve du Tirreno-Adriatico attire chaque année des vainqueurs de Grands Tours comme Alberto Contador, Vincenzo Nibali ou Tadej Pogacar.