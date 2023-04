Tournoi de Monte-Carlo 2023 : Nadal forfait ! Les dates

Rafael Nadal sera absent du tournoi de Monte Carlo qui débute la semaine prochaine. Son état de santé inquiète à quelques semaines de Roland Garros.

C'est désormais officiel, Rafael Nadal a annoncé ce mardi 4 avril qu'il ne jouera pas Monte Carlo. "Malheureusement je ne suis pas encore en mesure de jouer avec le maximum de garanties. J'espère revenir bientôt à la compétition", a-t-il déclaré. L'inquiétude autour du Taureau de Manacor grimpe à quelques semaines de Roland Garros. Sa préparation sera donc forcément raccourcie et sa non-présence sur le Rocher est rarissime. Son absence laissera la possibilité aux autres joueurs de s'illustrer car l'ogre de l'ocre a quasiment remporté toutes les dernières éditions avec 11 titres.

On retrouvera cependant sur le Rocher Novak Djokovic de retour sur le circuit après avoir été interdit de tournée américaine en raison de sa non-vaccination contre la Covid-19. Le Serbe est déjà à Monaco et il s'est entraîné sur terre battue. Nole a de plus récupéré la première place mondiale. Il sera un adversaire de taille au même titre que Stefanos Tsitsipas double tenant du titre. Daniil Medvedev, même si la terre battue n'est pas sa surface de prédilection, sera à surveiller de près. Le Russe est sur une très bonne dynamique et ne compte en 2023 que 3 défaites. Il s'est imposé à Miami le 2 avril.

Le tournoi a également dévoilé le 28 mars la liste des joueurs invités. Il y aura 4 wild card qui ont été attribués à Fabio Fognini et Stanislas Wawrinka vainqueurs en 2019 et 2014. Jack Draper a aussi eu ce privilège avec Valentin Vacherot, meilleur joueur monégasque. Côté français on devrait retrouver dans le tableau principal Gaël Monfils, Richard Gasquet et Benjamin Bonzi qui n'auront pas besoin samedi 8 avril et dimanche 9 avril de passer par la case qualification. Gregoire Barrere, Adrian Mannarino, Arthur Rinderknech, Ugo Humbert, Quentin Halys ou Constant Lestienne figurent parmi la liste des joueurs qui doivent faire les qualifications.

Le tirage au sort du tournoi de Monte Carlo sera effectué vendredi 7 avril 2023 à 17h00. Le tableau n'est donc toujours pas connu à ce jour. En revanche la liste des joueurs inscrits a été révélée. Le tournoi sera sans aucun doute très dense avec la présence de Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz ou Stefanos Tsitsipas.

Le Masters 1000 de Monte-Carlo se déroule du 8 au 16 avril sur les courts du Country-Club (MCCC) situé à Roquebrune-Cap-Martin.

Le tournoi de Monte-Carlo débutera le 8 avril avec les qualifications pour le 1er tour. Viendra ensuite le tableau final. Les joueurs joueront tous les jours jusqu'à la finale du dimanche 16 avril.

Détenteur des droits TV des neuf Masters 1000 dont celui de Monte-Carlo, Eurosport diffuse le tournoi 2023 de Monte-Carlo sur ses chaînes et ses plateformes. C8 va diffuser les demi-finales et la finale du tournoi en clair.

Crée en 1897, le tournoi de Monte-Carlo est une compétition historique de tennis. Depuis le début de l'Ere Open en 1968, voici la liste des vainqueurs du tournoi :