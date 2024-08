Léon Marchand aux JO 2024 : heures et dates de ses courses, le programme

Léon Marchand sera de nouveau dans la piscine vendredi 2 août pour poursuivre son programme de folie.

Dernières mises à jour

17:35 - Léon Marchand est prêt Sur X, le nageur français a fait monter la pression avec un tweet qui signale juste l'heure de la finale du 200m 4 nages individuel où il va tenter d'aller chercher sa 4e médaille d'or des JO 2024. 09:10 - Le rendez-vous de Marchand Le Français est très attendu ce vendredi 2 aout pour peut être une troisième médaille d'or en individuel avec le 200m 4 nages qui aura lieu à 20h43.

Léon Marchand a raflé la médaille d'or du 400 mètres 4 nages pour sa première course aux JO de Paris. Le Français n'a laissé aucune chance à ses adversaires en finissant avec plusieurs secondes d'avance au terme d'une course qui a tourné à la démonstration, record olympique en prime. Le nageur de Toulouse a ensuite enchaîné avec un titre sur le 200m papillon après un duel épique face à Milak avant d'écrire l'histoire en obtenant un troisième sacre en 200m brasse. Voici la suite du programme et toutes les infos pratiques à connaître sur son incroyable défi olympique.

Son programme complet :

200 m quatre nages : finale à partir de 20h43 le 2 août

Relais 4x100 m 4 nages: séries le 3 août dès 11h, finale le 4 août à partir de 19h06

Léon Marchand est néé le 17 mai 2002 à Toulouse et est fils de deux anciens nageurs : Xavier Marchand, médaillé d'argent aux championnats du monde sur le 200 m 4 nage en 1998, et Céline Bonnet, dossiste et spécialiste du 4 nages, qui a notamment participé aux Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone. Son oncle, Christophe, est également un ancien nageur olympique, désormais directeur sportif d'une piscine à Clichy. Le jeune "Léon" a bien évidemment baigné dans les bassins depuis tout jeune, même s'il avait une préférence pour le judo et le rugby avant de se lancer dans les traces de ses parents, jusqu'à être sacré champion de France du 200 m papillon à Rennes en 2019 faisant de lui le premier nageur français à obtenir un tel sacre à 17 ans. Quelques mois plus tard, il remporte une médaille de bronze sur le 400 m 4 nages et sur le 200 m brasse lors des championnats d'Europe juniors 2019. Lors des Mondiaux de natation à Budapest en 2022 il repart avec trois médailles au compteur dont deux en or.

Qui sont les parents de Léon Marchand ?

Léon Marchand vient d'une lignée de nageur. Sa mère est tout simplement Céline Bonnet, spécialiste du dos et plusieurs fois championne de France. Son père, Xavier Marchand, est vice-champion du monde du 200 m 4 nages à Perth, en Australie, en 1998.

Quelle est la taille de Léon Marchand ?

Le nageur français, spécialiste du 400m 4 nages, est un gros gabarit dans le monde de la natation et mesure 1,83m selon les dernières données de la FFN.

Pourquoi Léon Marchand est-il parti en Arizona ?

Au lendemain des JO de Tokyo en 2021 où il participe à sa première finale olympique en prenant la 6e place, Léon Marchand fait ses valises pour rejoindre l'Université d'Arizona State et un certain Bob Bowman, ancien mentor d'un certain Michael Phelps. Depuis, le jeune prodige ne cesse de progresser et impressionne les Etats-Unis. Il a d'ailleurs fait les gros titres en mai 2022 quand il a battu le record NCAA du 200 yards quatre nages, jusque-là détenu par Caeleb Dressel. Une performance qui a été félicitée par... Michael Phelps sur Instagram.

Au delà des résultats dans la piscine, Léon Marchand a tout simplement évolué depuis son départ aux Etats-Unis comme il a expliqué à 20 minutes en juin 2022. "En musculation, j'ai fait plus d'" haltéro ", plus d'explosivité. Je suis beaucoup plus puissant. Mentalement, j'ai gagné en autonomie et beaucoup en expérience car j'ai beaucoup nagé en NCAA (le championnat universitaire aux Etats-Unis). J'ai fait plein de courses, plein de relais. En compétition, j'arrive maintenant à me jeter sur le mur pour gagner la course. J'ai beaucoup nagé avec Bob (Bowman). Je me suis amélioré en dos, en crawl. J'ai plus d'atouts qu'avant. Je nage plus vite, tout simplement."

Léon Marchand et Bob Bowman

Installé aux USA, Léon Marchand est sous les ordres du légendaire Bob Bowman, ancien mentor de Michael Phelps et apprend beaucoup de ce dernier. "J'étais très impressionné au début. Mais c'est vraiment un super coach, avec beaucoup d'expérience. Je sais que je serai prêt pour toutes les compétitions avec lui. Et puis il est vraiment relax. Il a eu beaucoup de résultats, du coup il est plus cool, on s'amuse beaucoup à l'entraînement tout en sachant dans quelle direction on va, ce qu'on veut faire. Il y a une connexion qui s'est créée entre nous."