"Tour de France féminin 2023 : la carte et le parcours dévoilés avec le Tourmalet au programme, le détail"

TOUR DE FRANCE FEMMES. Marion Rousse a levé le voile sur le parcours du Tour de France femmes après une première édition très populaire.

Après le succès populaire du tout premier Tour de France femmes, place à la 2e édition. Ce jeudi 27 octobre, Marion Rousse, directrice du Tour de France femmes a levé le voile sur le parcours et les étapes de cette Grande Boucle. Comme l'année dernière, ce Tour partira le même jour que l'arrivée du Tour de France hommes, mais cette fois, le Grand Départ se fera à Clermont Ferrand et non à Paris comme la dernière fois. Voici la carte du parcours du Tour de France femmes pour 2023 qui passe surtout par le centre de la France et le Sud Ouest

Voici le détail et le profil des huit étapes du Tour de France femmes avec le grand départ prévu à Clermont Ferrand et une grande boucle dans la ville.

1re étape : Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand (124 km)

2e étape : Clermont-Ferrand - Mauriac (148 km)

3e étape : Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux (147 km)



4e étape : Cahors - Rodez (177 km)



5e étape : Onet-le-Château - Albi (126 km)



6e étape : Albi - Blagnac (122 km)



7e étape : Lannemezan - Tourmalet (90 km)



8e étape : Pau - Pau (contre-la-montre, 22 km)

Voici la carte officielle du Tour de France femmes qui partira donc le 23 juillet avec le Grand Départ à Clermont Ferrand. Il y aura 956 kilomètres, trois régions et 11 départements traversés. La carte

Le Tour de France féminin 2023 a effectué son grand départ le dimanche 23 juillet 2023 à Paris avec une 1ere étape disputée sur le circuit des Champs-Elysées avant l'arrivée du Tour de France masculin. Il prendra fin une semaine plus tard, le 30 juillet 2022.

Quels sont les gains pour le Tour de France féminin ?

Pas de parité entre les hommes et les femmes pour le Tour de France. Au total 250 000 € seront attribués et mis en jeu pour les équipes et les coureuses dont 50 000 € à la vainqueur du classement général individuel final.

Quelle est la diffusion TV pour le Tour de France féminin ?

Le Tour de France féminin aura une diffusion exclusive et intégrale sur les antennes de France Télévisions jusqu'en 2025.