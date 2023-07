Tour de France femmes 2023 : c'est parti ! Cartes, profil et classement

La deuxième édition du Tour de France s'élance officiellement ce dimanche 23 juillet depuis Clermont-Ferrand.

Après les hommes, les femmes sont à l'honneur à l'occasion de la deuxième édition du Tour de France femmes. L'édition 2023 part de Clermont-Ferrand ce dimanche 23 juillet pour se terminer à Pau une semaine plus tard. Sans surprise, ce Tour de France femmes devrait offrir un gros duel entre Annemiek van Vleuten et Demi Vollering. Vainqueure de la Vuelta et du Giro Donne où elle a survolé la course, la championne du monde défendra son titre pendant cette semaine, mais devra faire face à sa compatriote Demi Vollering, impressionnante lors de la saison des classiques.

Parmi les autres noms à citer, la Française Juliette Labous sera l'une des principales prétendantes au podium final du côté de Pau après sa deuxième place sur le Giro féminin. En plus de la Française, Elisa Longo Borghini, Cecilie Uttrup Ludwig, Marta Cavalli, Lorena Wiebes et Marianne Vos devraient être des outsiders pour cette course.

La première étape du Tour de France Femmes consiste en une grande boucle au nord de Clermont-Ferrand. La route est principalement vallonnée, tandis que la Côte de Durtol sera la principale attraction dans le final. La Côte de Durtol est une montée de 1,7 kilomètres à 7,2 % dont le sommet se trouve 9 kilomètres avant la ligne d'arrivée. C'est la rampe la plus raide de la journée. Le reste du parcours est plat ou vallonné.

Découvrez tous les soirs à la fin de chaque étape, le classement du Tour de France femmes.

Voici le détail et le profil des huit étapes du Tour de France femmes avec le grand départ prévu à Clermont Ferrand et une grande boucle dans la ville.

1re étape : Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand (124 km)

2e étape : Clermont-Ferrand - Mauriac (148 km)

3e étape : Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux (147 km)



4e étape : Cahors - Rodez (177 km)



5e étape : Onet-le-Château - Albi (126 km)



6e étape : Albi - Blagnac (122 km)



7e étape : Lannemezan - Tourmalet (90 km)



8e étape : Pau - Pau (contre-la-montre, 22 km)

Voici la carte officielle du Tour de France femmes qui partira donc le 23 juillet avec le Grand Départ à Clermont Ferrand. Il y aura 956 kilomètres, trois régions et 11 départements traversés. La carte

Quels sont les gains pour le Tour de France féminin ?

Pas de parité entre les hommes et les femmes pour le Tour de France. Au total 250 000 € seront attribués et mis en jeu pour les équipes et les coureuses dont 50 000 € à la vainqueur du classement général individuel final.

Quelle est la diffusion TV pour le Tour de France féminin ?

Le Tour de France féminin aura une diffusion exclusive et intégrale sur les antennes de France Télévisions jusqu'en 2025.