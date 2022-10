DIRECT. Tour de France 2023 : un parcours très montagneux et une étape dantesque, la carte et le parcours !

TOUR DE FRANCE. Christian Prudhomme et Marion Rousse ont officiellement dévoilé le parcours du Tour de France 2023 et le parcours du Tour de France femmes, voici le détail.

15:15 - Un départ symbolique Terre d'accueil des Jeux olympiques 2024 (cyclisme sur piste, BMX race, golf, VTT), Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera le départ de l'ultime étape du Tour de France 2023. 15:00 - Gaudu : "Ça me plairait de l'emporter" Présent à la présentation du parcours du Tour de France 2023, David Gaudu a déjà marquer quelques étapes, à commencer par celle du 14 juillet : "L'arrivée en haut du Grand Colombier un 14 juillet, sur une montée sèche comme ça, ça me plairait de l'emporter". 14:45 - Une arrivée inédite dans les Vosges La 20e étape du Tour de France 2023 sera le théâtre d'une arrivée inédite. Si l'ascension du Markstein a déjà eu lieu l'an dernier lors du Tour de France femmes, ce sera la première fois que le sommet vosgien est l'arrivée d'une étape de la Grande Boucle. 14:30 - Une 17e étape : un feu d'artifice Etape-reine du Tour de France 2023, la 17e étape entre Saint-Gervais Mont-Blanc et Courchevel devrait être le théâtre d'attaques spectaculaires entre les favoris de la Grande Boucle. Au programme : quatre cols (Col des Saisies, Cormet de Roselend, Côte de Longefoy et Col de la Loze), 68 kilomètres d'ascension. 14:15 - Un seul contre-la-montre au programme Au lendemain de la deuxième journée de repos, le peloton aura rendez-vous avec un contre-la-montre individuel de 22 kilomètres entre Passy et Combloux en Haute-Savoie. Si cette étape est courte, ces pentes à 9% de moyenne sur plus de deux kilomètres et des portions à 15% pourraient créer des écarts importants. 14:00 - Le retour en Espagne Trente ans après, le Tour de France est de retour en Espagne. En 1992, la Grande Boucle s'était élancée de San Sebastian. Comme l'an dernier (au Danemark), le peloton passera trois jours au Pays Basque avec une deuxième étape intéressante où la montée vers Jaizkibel pourrait déjà créer des écarts au classement général. 13:45 - Les cinq massifs montagneux traversés À noter que lors de la 110e édition du Tour de France, le peloton traversera les cinq massifs montagneux de l'Hexagone (Pyrénées, Alpes, Massif Central, Jura, Vosges). 13:30 - Les chiffres du Tour de France Au total, le peloton va parcourir 3404 kilomètres lors du Tour de France 2023 où les coureurs passeront dans vingt-trois départements et six régions. Au programme : huit étapes de montagne, huit étapes de plaine, quatre étapes accidentées, un contre-la-montre individuel, trente cols répertoriés. À noter que le toit de la Grande Boucle sera le Col de la Loze à 2304 mètres. 13:13 - Le profil de la dernière étape Dernière étape de la Grande Boucle 2023, le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines sera le théâtre de l'ultime départ où les Champs-Elysées devraient voir une nouvelle fois, un sprinteur franchir la ligne d'arrivée en premier. 13:12 - Le profil de la 20e étape Dernière chance pour les favoris de faire des différences au classement général lors de la 20e étape du Tour de France 2023 entre Belfort et le Markstein. 13:11 - Le profil de la 19e étape Une longue ligne droite de 8 kilomètres jusqu'à Poligny où les sprinteurs devraient se départager la victoire lors de la 19e étape du Tour de France 2023. 13:11 - Le profil de la 18e étape Après cinq étapes compliquées, les sprinteurs devraient retrouver un terrain plus favorable lors de la 18 étape entre Moutiers et Bourg-en-Bresse. 13:07 - Le profil de la 17e étape Cette 17e étape du Tour de France 2023 devrait poser problème à de nombreux coureurs entre Saint-Gervais et Courchevel avec le retour du Col de la Loze. 13:06 - Le profil de la 16e étape Après une journée de repos, le peloton aura rendez-vous avec un contre-la-montre de 22 kilomètres entre Passy et Combloux. Un profil qui devrait convenir aux grimpeurs. 13:04 - Le profil de la 15e étape Avant la deuxième journée de repos, le peloton devrait souffrir avec la montée de Saint-Gervais Mont-Blanc Le Bettex (7,2 kilomètres à 7,7%).

Où sera donné le départ du Tour de France 2023 ?

Pour la 110e édition du Tour de France, les organisateurs ont décidé de partir d'Espagne, un an après le départ au Danemark. La ville de Bilbao, la plus peuplée du Pays Basque a été choisie.

Quel est le parcours du Tour de France 2023 ?

Voici la carte officielle et le parcours du Tour de France 2023 qui partira donc de Bilbao en Espagne et se concentrant quasiment exclusivement dans le Centre de la France et l'Est. Plusieurs cols reconnus seront escaladés par les coureurs, dans les Pyrénées et les Alpes. Le Tourmalet et le Grand Colombier seront notamment au programme

L'édition 2023 du Tour de France sera donnée depuis Bilbao en Espagne le 1er juillet 2023. Trois étapes seront programmées en Espagne. Cette 110e édition prendre fin trois semaines plus tard sur les Champs-Elysées à Paris, le dimanche 23 juillet 2023.

Quelles sont les étapes du Tour de France 2023 ?