"Tour de France 2023 : carte, parcours... Le détail du tracé"

TOUR DE FRANCE. Jeudi 27 octobre, le directeur de la course Christian Prudhomme a dévoilé la carte du Tour de France 2023, le détail.

Rendez-vous le 1er juillet 2023 à Bilbao en Espagne pour le Grand Départ du Tour de France 2023. Jeudi 27 octobre 2022, Christian Prudhomme a dévoilé le parcours et la carte officielle de la Grande Boucle. Pour cette édition, l'Ouest et le Nord de la France sont mises de côté avec une forte concentration dans le Centre et le Sud de la France. Avec plusieurs grosses étapes de montage dont une dernière étape qui pourrait être décisive pour le classement général entre Belfort et Le Markstein, il faudra être un gros grimpeur.

"La volonté c'est de montrer chaque année que le Tour peut se jouer partout. Cette volonté-là on l'a depuis longtemps. Elle s'exprime fortement pour 2023 car nous irons dans les cinq grands massifs, avec quatre arrivées au sommet dans quatre grands massifs différents. Le Tour est toujours fait pour un grimpeur quoi qu'on en dise. Je rêverais qu'on retrouve comme il y a 60 ans un véritable affrontement entre les purs rouleurs qui résistent en montagne et les grands grimpeurs qui ne sont pas bons au contre-la-montre. Ça n'est plus le cas mais ça reviendra peut-être. Si vous ne grimpez pas bien, vous ne pouvez pas gagner le Tour de France" a-t-il expliqué à la RTBF.

Où sera donné le départ du Tour de France 2023 ?

Pour la 110e édition du Tour de France, les organisateurs ont décidé de partir d'Espagne, un an après le départ au Danemark. La ville de Bilbao, la plus peuplée du Pays Basque a été choisie.

Quel est le parcours et la carte du Tour de France 2023 ?

Voici la carte officielle et le parcours du Tour de France 2023 qui partira donc de Bilbao en Espagne et se concentrant quasiment exclusivement dans le Centre de la France et l'Est. Plusieurs cols reconnus seront escaladés par les coureurs, dans les Pyrénées et les Alpes. Le Tourmalet et le Grand Colombier seront notamment au programme

L'édition 2023 du Tour de France sera donnée depuis Bilbao en Espagne le 1er juillet 2023. Trois étapes seront programmées en Espagne. Cette 110e édition prendre fin trois semaines plus tard sur les Champs-Elysées à Paris, le dimanche 23 juillet 2023.

Quelles sont les étapes du Tour de France 2023 ?