Tour de France 2023 : Pinot sur le Tour, Démare à la maison !

Le Tour de France 2023 partira de Bilbao en Espagne le 1er juillet prochain et se conclura le 23 juillet sur les Champs-Elysées.

Les dernières actualités

Thibaut Pinot aligné sur le Tour de France ! Le 13 juin 2023 à 14h10. À la retraite en fin de saison, Thibaut Pinot s'était fixé comme objectif principal le Tour d'Italie. Mais avec sa 5e place, son abnégation sur plusieurs étapes et son maillot de meilleur grimpeur, le Français a-t-il convaincu son équipe de l'aligner au départ du Tour de France le 1er juillet prochain ? Le Dauphiné l'a annoncé ce mardi 13 juin et le manager de la Groupama Marc Madiot l'a confirmé. "L'objectif est bien sûr le classement général avec David Gaudu. On s'autorisera aussi à être offensif avec Pinot, Valentin Madouas ou Stefan Küng" Absent de la Grande Boucle depuis plusieurs années, le Français était annoncé sur cette édition 2023 même si l'équipe devait miser à 100% sur David Gaudu. Les deux hommes s'étaient d'ailleurs échangés quelques amabilités sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, provoquant un certain malaise dans l'équipe. En délicatesse depuis le début de la saison, Arnaud Démare ne fera donc pas le Tour de France et le sprinteur se dit ecoeuré. "Je suis en colère, écoeuré car j'ai travaillé pour, j'ai fait des concessions dès cet hiver en sachant que j'aurais un coéquipier avec moi pour le sprint. Je savais que l'équipe allait se consacrer à 100 % pour le classement général mais lors de Paris-Nice, j'ai montré l'exemple, que j'étais un grand professionnel et un bon coéquipier. Je me suis investi en faisant des stages perso. On aurait pu faire de belles choses ensemble. Ce n'était pas un match entre Thibaut (Pinot, sélectionné finalement pour le Tour) ou moi. À trois (avec David Gaudu, le leader), ensemble, il y avait moyen de faire du bon boulot. Je pense que j'avais ma place comme équipier." La Groupama-FDJ a confirmé 5 coureurs pour le Tour de France : David Gaudu, Kevin Geniets, Stefan Küng, Thibaut Pinot, Valentin Madouas. L'absence d'Arnaud Démare est un "choix sportif" pour Marc Madiot, qui "assume" la décision et "comprend la déception" du sprinteur

Vingegaard remporte le Dauphiné et envoie un message à Pogacar Le 12 juin 2023 à 11h15. Jonas Vingegaard a largement dominé le Critérium du Dauphiné qu'il a remporté pour la première fois de sa carrière. "C’est quelque chose d’énorme de remporter cette course, l'une des plus importantes du monde. Je suis bien sûr très heureux. Je peux être très satisfait de cette semaine, je suis en bonne forme et toute l’équipe a été fantastique", a commenté le Danois après son succès sur les routes françaises dimanche 11 juin. Cette course précède le Tour de France qui débutera déjà le 1er juillet prochain. Le coureur de la Jumbo-Visma va "prendre quelques jours de repos. Je vais continuer de me préparer pour le Tour de France. J’ai encore un peu de travail, mais pas grand-chose", a détaillé le vainqueur de la Grande Boucle 2022. Il a semblé sur cette épreuve ultra-dominateur. Ses adversaires n'ont rien pu faire. Son grand rival Tadej Pogacar est encore en convalescence. Le Slovène s'est blessé il y a quelques semaines sur la course de Liège-Bastogne-Liège. En chutant, il s'était cassé le poignet. Il a donc pris du retard sur sa préparation. Jonas Vingegaard ne se préoccupe pas de cela. "Pogacar, moi, je ne sais pas ce qu’il fait, où il en est, je ne regarde pas ses réseaux… Je suis focus que sur moi", a-t-il affirmé.