Avant-dernière étape du Tour de France entre Belfort et Le Markstein. Si les supporters français n'auront d'yeux que pour le local Thibault Pinot qu'ils espèrent voir lever les bras, la bataille pour le podium battra son plein entre les favoris. Pas moins de 6 cols sont au menu des 133,5 km du jour. Un terrain favorable aux offensives et au spectacle.

En direct

15:18 - Küng n'a pas tenu (70 km) Thibaut Pinot fait l'effort dans les dernières rampes pentues du col de Grosse Pierre pour effacer l'écart avec la tête de course. Madouas et Küng ont lâché. Ils ne sont que deux à tenir la roue du local de l'étape. 15:16 - Bjerg accélère, Kuss saute (70 km) Bjerg prend le relais des Jumbo-Visma et impose un rythme très soutenu. Le Danois condamne déjà Kuss qui venait seulement de raccrocher le wagon du groupe maillot jaune. Les UAE Emirates se tiennent à leur stratégie avec pour objectif de gagner au Markstein. 15:15 - Jumbo-Visma reprend la main (71 km) La formation Jumbo-Visma s'est replacé en tête du peloton et a calmé les ardeurs de tout le monde. A la faveur de ce léger ralentissement, Kuss a fait sa réapparition. 15:13 - Le groupe Pinot à 30'' (72 km) Présent à l'avant, Küng s'est relevé pour retrouver dans le groupe de poursuite ses coéquipiers Pinot et Madouas. Izaguirre figure aussi à cet échelon, à 30 secondes de la tête de course. 15:12 - Pinot part en contre (74 km) Juste avant le sommet du col des Moinats, Thibaut Pinot suit à contretemps Valentin Madouas et s'extirpe du peloton. Le grimpeur franc-comtois est accompagné de Harper, Vermaerke et Uran. 15:07 - La moisson continue pour Ciccone (77 km) Parfaitement emmené, Giulio Ciccone franchit en tête le col des Moinats. L'Italien engrange 5 nouveaux points et creusent l'écart avec Felix Gall, repoussé à 16 points au classement du meilleur grimpeur. Le classement au sommet de la deuxième difficulté du jour : 1. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) - 5 pts / 2. Mattias Skjelmose (DAN/Lidl-Trek) - 3 pts / 3. Tom Pidcock (GBR/Ineos-Grenadiers) - 2 pts / Krits Neilands (LET/Israël-Premier Tech) - 1 pt. 15:04 - Dernier kilomètre dans le col Skjelmose emmène Ciccone dans sa roue dans le dernier kilomètre du col des Moinats. L'Italien est dans un fauteuil pour passer à nouveau en tête de cette deuxième difficulté du jour. 15:01 - Kuss lâché (80 km) Victime d'une chute, au même moment que Carlos Rodriguez, Sep Kuss perd le contact avec le peloton maillot jaune. L'Américain a été voir la voiture médical un peu plus tôt dans l'étape et va vivre une journée de galère. Ce matin, il était 9e du classement général et possédait 1'8'' d'avance sur David Gaudu, toujours présent dans le groupe des favoris. 14:59 - Un petit groupe se reforme (81 km) Le coup des Bora-Hansgrohe entraîne l'explosion du peloton qui ne compte plus qu'une trentaine d'unités. Devant, les Lidl-Trek font le travaile pour durcir la course en faveur de Ciccone. Skjelmose fait le forcing et ils ne sont plus que cinq dans sa roue dont son coéquipier et porteur du maillot à pois rouge. 14:57 - Hindley passe à l'offensive (82 km) Septième du classement général, Jai Hindley tente un coup et demande à trois coéquipiers de forcer l'allure. Le quatuor se dégage du peloton et part à l'avant. Yates fait l'effort pour revenir en danseuse. 14:51 - En file indienne (87 km) A trois kilomètres du pied du col de la Croix des Moinats, les coureurs sont en file indienne. Cela roule très fort dans l'échappée pour tenter de prendre de l'avance et dans le peloton pour éviter justement que l'écart ne grandisse et continuer d'envisager la victoire d'étape. 14:49 - Vingegaard se relève (90 km) Présent au sein du groupe de tête, Vingegaard reçoit un sermon de la part de Warren Barguil notamment, qui lui reproche de les empêcher de prendre de l'avance. Quelques instants plus tard, le maillot jaune finit par se relever pour reprendre sa place dans le peloton. 14:42 - Fresse-sur-Moselle (km 37,2) Le petit groupe qui s'est échappé à la suite de la chute de Carlos Rodriguez se dispute le sprint intermédiaire à Fresse-sur-Moselle et sans être contesté, Mads Pedersen prend les 20 points. Le classement : 1. Mads Pedersen (DAN:Lidl-Trek) - 20 pts / 2. Maxim van Gils (BEL/Lotto-Dstny) - 17 pts / 3. Ion Izaguirre (ESP/Cofidis) - 15 pts / 4. Mattias Skejlmose (DAN/Lidl-Trek) - 13 pts / 5. Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) - 11 pts / 6. Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) - 10 pts / 7. Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Deceuninck) - 9 pts / 8. Krits Neilands (LET/Israël Premier Tech) - 8 pts / 9. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) - 7 pts / 10. Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) - 6 pts / 11. Warren Barguil (Arkéa-Samsic) - 5 pts / 12. Stefan Küng (Groupama-FDJ) - 4 pts / 13. Axel Zingle (Cofidis) - 3 pts / 14. Mikel Landa (ESP/Bahrain-Victorious) - 2 pts / 15. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) - 1 pt. 14:39 - Un peloton coupé en deux (97 km) Suite à la chute, le peloton s'est scindé et une grosse dizaine de coureurs a réussi à prendre du champ devant. Le maillot jaune, bien placé, se retrouve dans le bon groupe en compagnie de Pidcock, Landa, Barguill, Skjelmose, Alaphilippe, Ciccone, van Baarle, Kwiatkowski, Izaguirre, Neilands, van der Poel, van Gils, Powless, Pedersen et Zingle. L'écart avec le reste du peloton est d'environ 20''. 14:39 - Un peloton coupé en deux (97 km) Suite à la chute, le peloton s'est scindé et une grosse dizaine de coureurs a réussi à prendre du champ devant. Le maillot jaune, bien placé, se retrouve dans le bon groupe en compagnie de Pidcock, Landa, Barguill, Skjelmose, Alaphilippe, Ciccone, van Baarle, Kwiatkowski, Izaguirre, Neilands, van der Poel, van Gils, Powless, Pedersen et Zingle. L'écart avec le reste du peloton est d'environ 20''. LIRE PLUS

En savoir plus

Classement du Tour de France

Results powered by FirstCycling.com. Découvrez dès la fin de chaque étape le classement de ce Tour de France 2023 à jour, avec les écarts entre les coureurs.

Parcours et carte du Tour de France 2023

Voici la carte officielle et le parcours du Tour de France 2023 dont le départ a été fixé à Bilbao, en Espagne. Un parcours qui se concentre quasiment exclusivement dans le Centre et l'Est de la France. Plusieurs cols reconnus ont été programmés, dans les Pyrénées et les Alpes. Le Tourmalet et le Grand Colombier ont notamment été prévus au programme. Dans le détail, ce Tour de France propose 3 404 kilomètres, 30 cols (Hors catégories, 1e catégorie ou 2e catégorie), 4 arrivées au sommet et 22 kilomètres de contre-la-montre. L'organisation a déclaré 6 étapes de plaine, 6 accidentées, 8 de montagne et un chrono.

Retrouvez la liste de tous les coureurs engagés pour le Tour de France 2023.

Liste des étapes du Tour de France 2023