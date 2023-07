17:30 - Le résumé de l'étape

Matej Mohoric remporte la 19e étape du Tour de France 2023 de justesse. Le début de course est particulièrement tendu ! Le peloton roule fort et contre toutes les attaques des plus téméraires. Pederse, Sagan, Lutsenko ne parviennent pas à lâcher un peloton qui va se disperser après une descente. Un gros groupe est largué avec des hommes comme Buchmann, Soler ou encore Latour. C'est finalement après un peu plus de 50 kilomètres que l'échappée gagnante va se dessiner. Alaphillipe, Campenaerts ou encore Barguil figurent parmi les neuf coureurs de tête. Mais elle ne sera finalement pas si gagnante que ça car le peloton ne s'arrête pas de rouler et se rapproche progressivement. Sauf que le peloton ne va plus s'entendre après le sprint intermédiaire de Ney. Ceux qui ont joué le sprint en tête du peloton vont en profiter pour se détacher et rejoindre les 8 coureurs de tête. 36 seront ensuite aux avant postes pour se disputer la victoire finale. Dans la dernière difficulté de la journée, il y a eu des dégâts dans ce groupe de tête. Philipsen est lâché alors que trois coureurs attaquent. Asgreen emmène Mohoric et O'Connor dans sa roue. Ces trois là se disputeront la victoire finale et c'est finalement le Slovène qui s'imposera d'un poil devant Kasper Asgreen avant l'étape des Vosges ce samedi qui promet encore beaucoup.