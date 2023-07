Promise aux sprinteurs, la 18e étape a été remportée par l'échappée in-extremis avec Kasper Asgreen comme vainqueur.

19:18 - Six nationalités pour un drôle de Top 10 À l'issue d'une course folle et d'une victoire de l'échappée du jour, six pays sont représentés dans le top 10 à l'arrivée. Il s'agit du Danemark, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Belgique, de la France et de l'Italie. 18:15 - Le profil de la 19e étape Demain, les coureurs s'élanceront de Moirans-en-Montagne et iront jusqu'à Poligny. Il s'agira d'un parcours accidenté. Il y aura deux difficultés avec la côte du Bois de Lionge (1,9km à 5,7%) et la côte d'Ivory (2,3km à 5,9%). Le sprint intermédiaire s'effectuera à environ 98km. 18:05 - Les maillots distinctifs ne changent pas A l'issue de cette 18e étape entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse, les maillots n'ont pas changé d'épaule. Jasper Philipsen a consolidé son avance et comptabilise désormais 352 points. Bryan Coquard qui avait provisoirement pris la deuxième place au sprint intermédiaire a reperdu la seconde position au profit de Mads Pedersen. 17:58 - Revivez l'arrivée en vidéo Kasper Asgreen s'est imposé dans le final de la 18e étape à Bourg-en-Bresse et a piégé tous les sprinteurs désireux d'en découdre. 17:54 - Le top 5 de l'étape Cette étape a donc récompensée l'échappée valeureuse tout au long de la course. C'est Kasper Asgreen qui s'est imposé devant Pascal Eenkhoorn. Jasper Philipsen a fini 4e tandis que Mads Pedersen s'est positionné 5e. 1. Kasper Asgreen

2. Pascal Eenkhoorn

3. Jonas Abrahamsen

4. Jasper Philipsen

5. Mads Pedersen 17:51 - Kasper Asgreen remporte la 18e étape ! Kasper Asgreen a gagné la 18e étape entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse. Dans l'échappée dès le premier kilomètre, le coureur danois a offert une première victoire à la formation Soudal Quick-Step sur le Tour de France 2023. Jasper Philipsen termine 4e. 17:47 - 1 km L'échappée est toujours devant à moins de 10 secondes et moins de 1km. 17:46 - Final tendu L'échappée est devant depuis près de 183km. La poursuite dans le peloton n'est pas très structurée. Il y a moins de 10 secondes entre le peloton et les hommes de tête à moins de 2km de la ligne d'arrivée. 17:44 - 10 secondes de retard Le peloton continue de combler son retard. Il n'y a plus que 10 secondes de différence. 17:43 - Arrivée dans 5 km La flamme rouge des cinq kilomètres a été dépassée. L'arrivée est imminente. 17:42 - Forte cadence à l'avant du peloton Il y a des très gros relais. Les équipiers dans le peloton sont à fond. On peine à revenir sur le quatuor qui continue de très bien rouler. 17:40 - On s'agite dans le peloton Le peloton s'organise mal. Cela favorise l'échappée qui garde 23" d'écart à environ 7km de l'arrivée. Les équipes se soutiennent à l'avant. On alterne et on équilibre le rapport de force. 17:38 - 10 km Il ne manque plus que 10 kilomètres aux coureurs avant l'arrivée finale. Il y a 20 secondes d'écart avec l'échappée. 17:36 - Le peloton à fond Il n'y a plus qu'un homme chez Alpecin-Deceuninck. Il y a des très gros relais. Les formations sont obligées de sacrifier des coéquipiers qui seront moins frais pour lancer le sprint. 17:34 - Victor Campenaerts réattaque Ils sont encore quatre à l'avant, Victor Campenaerts a réaccéléré. LIRE PLUS

Découvrez dès la fin de chaque étape le classement de ce Tour de France 2023 à jour, avec les écarts entre les coureurs.

Parcours et carte du Tour de France 2023

Voici la carte officielle et le parcours du Tour de France 2023 dont le départ a été fixé à Bilbao, en Espagne. Un parcours qui se concentre quasiment exclusivement dans le Centre et l'Est de la France. Plusieurs cols reconnus ont été programmés, dans les Pyrénées et les Alpes. Le Tourmalet et le Grand Colombier ont notamment été prévus au programme. Dans le détail, ce Tour de France propose 3 404 kilomètres, 30 cols (Hors catégories, 1e catégorie ou 2e catégorie), 4 arrivées au sommet et 22 kilomètres de contre-la-montre. L'organisation a déclaré 6 étapes de plaine, 6 accidentées, 8 de montagne et un chrono.

Retrouvez la liste de tous les coureurs engagés pour le Tour de France 2023.

