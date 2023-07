Ce dimanche 16 juillet, le Tour de France 2023 réserve encore une étape de montagne avant un jour de repos bien mérité. Cinq difficultés sont au programme avec une arrivée à Saint-Gervais Mont-Blanc.

15:59 - 30" d'avance pour Haller (73km) L'Autrichien prend une avance intéressante dans cette 15e étape du Tour de France 2023 et a pris une trentaine de secondes d'avance sur ses 34 poursuivants. 15:56 - Marco Haller s'en va (75km) L'Autrichien de la Bora part seul en tête dans cette 15e étape du Tour de France 2023 dans la descente qui mène vers la deuxième difficulté répertoriée de la journée. 15:53 - Pinot arrosé par Alaphilippe (77km) Les deux Français s'entraident dans l'échappée de cette 15e étape du Tour de France 2023. Le coureur de la Quick-Step arrose celui de la FDJ. Il fait toujours chaud sur les routes du Tour. 15:48 - Coquard dépanné (80km) Le sprinteur de la Cofidis a dû être dépanné après un problème avec le cintre de son vélo. Il peut repartir dans cette 15e étape du Tour de France 2023. 15:45 - Le peloton a repris 30" (80km) Le peloton roule un peu plus vite désormais dans cette 15e étape du Tour de France 2023 et est revenu à 8' des 35 coureurs de tête. 15:40 - Lutsenko et Alaphilippe repris (83km) Ils sont désormais 35 en tête de course dans cette 15e étape du Tour de France 2023. Le duo de tête a été repris par Van Aert (Jumbo-Visma), Soler (UAE Team Emirates), Fraile, Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Pinot (Gorupama-FDJ), Amador, Cort, Powless, Uran (EF Education-EasyPost), Landa, Poels (Bahrain Victorious), Haller, Konrad, Politt (Bora-Hansgrohe), Ciccone, Skjelmose, Lopez (Lidl-Trek), Peters (AG2R-Citroën), Van der Poel, Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Martin, I.Izagirre (Cofidis), Alex Aranburu (Movistar), Hamilton (DSM), Woods, Houle, Neilands (Israel-PremierTech), Craddock, Jull-Jensen, Mezgec (Jayco-AlUla), Barguil, Guglielmi (Arkéa-Samsic), Abrahamsen, Traeen (Uno-X) et Burgaudeau (TotalEnergies) 15:36 - Lutsenko est de retour (86,5km) Après la descente, Julian Alaphilippe se relève et attend le retour de celui qui l'accompagne en tête depuis de nombreux kilomètres dans cette 15e étape du Tour de France 2023. 15:34 - Alaphilippe prend de l'avance (88km) Le Français est plus à l'aise dans la descente dans cette 15e étape du Tour de France 2023 et prend une légère avance sur Alexey Lutsenko qui a eu chaud dans un virage. 15:33 - L'écart est maintenu (90km) Les poursuivants ne parviennent toujours pas à se rapprocher du duo de tête dans cette 15e étape du Tour de France 2023. Ils disposent toujours d'une trentaine de secondes de retard. 15:29 - Alaphilippe souffre (93km) Le Français tire la langue dans cette 15e étape du Tour de France 2023. Il reste encore du chemin pour rejoindre Saint-Gervais Mont Blanc. 15:26 - Lutsenko passe en tête (96km) Alexey Lutsenko prend 10 points au sommet de la première difficulté répertoriée de la journée devant Julian Alaphilippe. Ciccone prend la 3e place et Powless passe 4e. 15:19 - Ciccone et Powless attaquent (98km) À deux kilomètres du sommet, Neilson Powless et Giulio Ciccone attaquent pour aller chercher le duo de tête. Warren Barguil et Thibaut Pinot sont aussi bien placés. 15:17 - Alaphilippe a du mal (98,5km) Le Français cède du terrain sur Alexey Lutsenko. Il a l'air d'être plus en difficulté que son compagnon de route dans cette 15e étape du Tour de France 2023. 15:15 - Martin fait une bonne opération (99km) Calé dans le groupe de poursuivants, le Français Guillaume Martin regagne provisoirement le top 10 du classement général du Tour de France 2023. 15:14 - Le peloton entame l'ascension (99km) Plus de 8 minutes après le passage du duo de tête, le peloton commence l'ascension du Col de la Forclaz de Montmin.

Classement du Tour de France

Results powered by FirstCycling.com. Découvrez dès la fin de chaque étape le classement de ce Tour de France 2023 à jour, avec les écarts entre les coureurs.

Parcours et carte du Tour de France 2023

Voici la carte officielle et le parcours du Tour de France 2023 dont le départ a été fixé à Bilbao, en Espagne. Un parcours qui se concentre quasiment exclusivement dans le Centre et l'Est de la France. Plusieurs cols reconnus ont été programmés, dans les Pyrénées et les Alpes. Le Tourmalet et le Grand Colombier ont notamment été prévus au programme. Dans le détail, ce Tour de France propose 3 404 kilomètres, 30 cols (Hors catégories, 1e catégorie ou 2e catégorie), 4 arrivées au sommet et 22 kilomètres de contre-la-montre. L'organisation a déclaré 6 étapes de plaine, 6 accidentées, 8 de montagne et un chrono.

Retrouvez la liste de tous les coureurs engagés pour le Tour de France 2023.

Liste des étapes du Tour de France 2023