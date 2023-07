La 19e étape du Tour de France 2023 se déroule ce vendredi 21 juillet et s'est élancée de Moirans-en-Montagne pour rejoindre Poligny. Le parcours est accidenté et pourrait sourire à des baroudeurs.

En direct

14:29 - Alaphilippe et Kung ont été repris (127km) En tête de course, le nouveau duo de tête a été assez vite repris par la première partie du peloton. Ça roule très fort dans cette 19e étape du Tour de France 2023. 14:28 - 45" de retard pour le 2e peloton (128km) Le groupe de coureurs distancés est à plus de 45" de retard sur le peloton ! 14:25 - Toujours un deuxième peloton (130km) Tout le groupe Adam Yates n'est pas rentré sur le premier peloton dans cette 19e étape du Tour de France 2023. Sagan, Fedorov, Lafay ou encore Soler sont distancés. 14:23 - Le groupe Yates de retour (131,5km) Plus de peur que de mal pour le 3e du général de ce Tour de France 2023. Son groupe est revenu sur le peloton maillot jaune. 14:21 - Une moyenne très élevée (132km) Depuis le début de cette 19e étape du Tour de France 2023 les coureurs roulent à 50,5 km/h de moyenne. Quel rythme ! 14:20 - Un nouveau duo de tête (133,5km) Après Lutsenko et Pedersen, Alaphilippe et Kung tentent, à leur tour, de s'en aller en tête ! Ils prennent une dizaine de secondes d'avance. 14:20 - Adam Yates dans le deuxième peloton (134km) Le troisième du classement général est à 30" du premier peloton après la cassure ! 14:18 - Lutsenko et Pedersen repris (135,5km) Le peloton ne laisse aucune chance au duo de tête dans cette 19e étape du Tour de France 2023. Julian Alaphilippe tente de partir en contre. 14:17 - Pogacar et Vingegaard sont là (136km) Le maillot jaune et son dauphin sont dans le premier peloton ! David Gaudu ou encore Thibaut Pinot y sont aussi alors que le deuxième peloton fait l'effort pour combler le retard. 14:14 - Il y a de la cassure dans l'air (137,5km) Les coureurs sont dispersés un peu partout à la fin de la première descente de cette 19e étape du Tour de France 2023 ! 14:10 - 19' d'avance (141km) Le duo de tête possède 19' d'avance sur le peloton dans cette 19e étape du Tour de France 2023. Alexey Lutsenko peine à tenir Mads Pedersen qui est plus à l'aise dans la descente. 14:02 - Lutsenko et Pedersen passent au sommet (149km) Les deux coureurs de tête passent au sommet de la côte de côte du Bois de Lionge avec une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. 14:01 - Adrien Petit est en difficulté (149km) Il s'accroche depuis plusieurs étapes dans ce Tour de France 2023 et est en difficulté dès le début de cette course dans la première côte répertoriée de la journée. 13:58 - Le maillot vert y va ! Jasper Philipsen prend aussi sa chance à l'avant du peloton pour chasser Lutsenko et Pedersen qui entament la première difficulté répertoriée de la journée avec la côte du Bois de Lionge. 13:56 - Une autre crevaison (152,5km) Fedorov doit également attendre sa voiture après une crevaison de la roue arrière. Le rythme est soutenu depuis le début de cette 19e étape du Tour de France 2023 et le champion du monde espoirs va devoir faire un effort assez intense pour revenir. LIRE PLUS

En savoir plus

Classement du Tour de France

Results powered by FirstCycling.com. Découvrez dès la fin de chaque étape le classement de ce Tour de France 2023 à jour, avec les écarts entre les coureurs.

Parcours et carte du Tour de France 2023

Voici la carte officielle et le parcours du Tour de France 2023 dont le départ a été fixé à Bilbao, en Espagne. Un parcours qui se concentre quasiment exclusivement dans le Centre et l'Est de la France. Plusieurs cols reconnus ont été programmés, dans les Pyrénées et les Alpes. Le Tourmalet et le Grand Colombier ont notamment été prévus au programme. Dans le détail, ce Tour de France propose 3 404 kilomètres, 30 cols (Hors catégories, 1e catégorie ou 2e catégorie), 4 arrivées au sommet et 22 kilomètres de contre-la-montre. L'organisation a déclaré 6 étapes de plaine, 6 accidentées, 8 de montagne et un chrono.

Retrouvez la liste de tous les coureurs engagés pour le Tour de France 2023.

Liste des étapes du Tour de France 2023