Après trois semaines intenses sur les routes d'Espagne et de France, les coureurs du Tour de France 2023 en terminent avec la Grande Boucle. Ils rejoignent les Champs-Élysées depuis Saint-Quentin-en-Yvelines.

En direct

15:00 - Un rappel des classements Ils ne bougeront désormais plus ! Voici les différents classements de ce Tour de France 2023. Jonas Vingegaard va remporter, pour la deuxième fois consécutive, la Grande Boucle devant Tadej Pogacar et Adam Yates. Jasper Philipsen est le meilleur sprinteur devant Mads Pedersen et le Français Bryan Coquard. Au classement de la montagne, Giulio Ciccone devance Felix Gall et Jonas Vingegaard. Le maillot du meilleur jeune est sur les épaules de Tadej Pogacar qui finit devant Carlos Rodriguez et Felix Gall. L'équipe Jumbo-Visma est la meilleure équipe de ce Tour de France 2023. 14:40 - Un départ fictif à 16h30 Le départ fictif de cette 21e et dernière étape de ce Tour de France 2023 sera donné à 16h30. L'arrivée prévisionnelle est prévue pour 19h28 sur un rythme moyen de 41km/h. 14:20 - Campenaerts sera sur le podium sur les Champs-Élysées Le Belge de l'équipe Lotto-Dstny a été élu super combatif du Tour de France 2023 et sera donc honoré dans cette dernière étape à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Il a été intenable presque tous les jours depuis le début de cette édition. 14:00 - Bonjour à tous Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de l'internaute pour suivre en direct commenté la 21e et dernière étape de ce Tour de France 2023 entre Saint-Quentin-en-Yvelines et les Champs-Élysées.

En savoir plus

Classement du Tour de France

Results powered by FirstCycling.com. Découvrez dès la fin de chaque étape le classement de ce Tour de France 2023 à jour, avec les écarts entre les coureurs.

Parcours et carte du Tour de France 2023

Voici la carte officielle et le parcours du Tour de France 2023 dont le départ a été fixé à Bilbao, en Espagne. Un parcours qui se concentre quasiment exclusivement dans le Centre et l'Est de la France. Plusieurs cols reconnus ont été programmés, dans les Pyrénées et les Alpes. Le Tourmalet et le Grand Colombier ont notamment été prévus au programme. Dans le détail, ce Tour de France propose 3 404 kilomètres, 30 cols (Hors catégories, 1e catégorie ou 2e catégorie), 4 arrivées au sommet et 22 kilomètres de contre-la-montre. L'organisation a déclaré 6 étapes de plaine, 6 accidentées, 8 de montagne et un chrono.

Retrouvez la liste de tous les coureurs engagés pour le Tour de France 2023.

Liste des étapes du Tour de France 2023